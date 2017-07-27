孫楊摘第二金200自奪冠 實現中長距離大滿貫

孫楊在游泳世界賽奪第二金，在200米自由泳決賽中奪冠。（Getty）

2017年世界游泳錦標賽男子200米自由泳決賽上，中國選手孫楊以1分44秒39奪冠，個人首次在200米和400米上實現單屆世界大賽雙冠，同時更創造新的亞洲紀錄！

26日舉行的游泳世界賽男子200米自由泳決賽中，孫楊排再第三線出戰，英國兩大強敵史葛（Duncan Scott）、上屆冠軍佳爾（James Guy）分別排在第四和第五線。

比賽初段，孫楊並未能取得優勢，頭50米三甲不入，到100米時佳爾以50秒57的成績升上首位，此時的孫楊依然未進前三。比賽後勁孫楊發揮後勁，開始加速衝擊，150米以1分17秒45追到第一，並把優勢帶到最後，最終以1分44秒39奪得冠軍。孫楊在獲勝後甩掉泳鏡，並用力猛拍水面，慶祝自己在游泳世錦賽取得第二金。

25歲的孫楊過去在世界賽贏得400米自由泳（2013年、15年、17年）、800米自由泳（11年、13年、15年）以及1500米自由泳金牌（11年、13年），在贏得200米自由泳冠軍後，他成為史上首名包攬200自、400自、800自和1500自的男子泳手，達成自由泳中長距離大滿貫，成為現役當之無愧的「freestyle之王」。