「19大震撼彈」 孫政才涉嚴重違紀 立案審查

中國官方新華社24日傍晚報導，中共中央決定對重慶市前市委書記孫政才涉嫌嚴重違紀問題，立案審查，為中共19大權力佈局投下震撼彈。官方新聞稿短短40字報導，仍以「同志」稱孫政才，但未說明嚴重違紀內容。

繼7月15日中共中央宣佈孫政才免去重慶市委書記職務，十天後，24日公佈由中紀委對孫立案審查。北京政壇人士說，所謂「胡孫體制」接班的可能性成為過去。

在中共18大上，廣東省委書記胡春華與孫政才因前任總書記胡錦濤隔代欽點，被視為現任中共總書記習近平和總理李克強的接班人選，也因其共青團出身的背景被稱為「團派」；在前重慶市委書記薄熙來2012年倒臺後，孫政才接替被派往「救火」的張德江，成為重慶市委書記。

孫政才是繼中共前重慶市委書記薄熙來之後，又一位落馬的中共現任政治局委員，且兩人亦同在重慶市委書記任上落馬，其間巧合令人玩味；消息人士說，孫倒臺後，重慶創下中共政壇的新紀錄，即四任公安局長、兩個副市長、兩任市委書記均被撤職，重慶仍能保持經濟成長率居全中國第一，達11%以上，也是一項奇蹟。

1963年9月出生的孫政才，是中共18大進入政治局的25名委員中最年輕的一人。但由於重慶市委書記近年來成為中共政壇權力更迭的風暴中心，因此孫政才在重慶的一舉一動，總被人用放大鏡檢視著。孫政才在重慶市委書記任內，尤其低調，連公開報導都不多。不少人認為，他的沉默是為了能順順利利、毫無意外地在中共19大「入常」。

因此孫政才日前被調離重慶，一度讓外界感到意外。有人說他是「悶聲發大財」，和其他大奸似忠的貪官無異；有分析說孫政才被查或與被捕的山東省榮成老鄉、原重慶市公安局局長何挺有關，何挺「經常吹噓他與孫政才關係密切」，並形容兩人是「相交數十年的朋友；也有人說，孫政才被查或與其妻子胡穎涉及原民生銀行行長毛曉峰案有關；還有人說他「犯政治錯誤」，才會被刻意找出貪汙證據拉下馬。

流傳最廣的揣測是，重慶市委兩年來曾兩度被中共中紀委批評「清除薄王餘毒不力」，觸怒了中共總書記習近平；加上習近平素來不喜「團派」人馬，且想大力提拔自己的「之江新軍」。於是孫政才成了被以「反腐」名義祭旗的對象。