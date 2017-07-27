學校增需求減 美大學降價招生

高不可攀的美國大學學費過去一年終於停漲。圖為今年紐約哥倫比亞大學畢業典禮場面。(美聯社)

全美的大學和研究所學費從1990年開始調漲，近30年來已漲了四倍，過去一年終於停漲，根據勞工部數據，到6月為止的年度漲幅1.9%，相當於通膨率，是數十年來漲幅最低的，有些大學還降價招攬學生。

「華爾街日報」報導，全國的大學學費不斷上漲加深了中產階級的焦慮並導致學貸債務飆升，大部分大學生都有學貸，畢業時平均負債3萬元。從1990年到上一年度，大學學費平均每年漲6%，是通膨率的兩倍多，在那段期間，四年制私立大學平均一年學費加生活費漲了161%，漲到2萬7500元。

今年則出現反常現象，學校調降學費、打折或提供獎學金和其他補助的情況打破歷來紀錄。

學費停漲的原因很多，供應增加需求減少是主因。從1990年到2012年，二年制社區學院和四年制大學增加了33%，增至4726所。但過去一年入學人數比2010年的高峰期下降了逾4%，部分原因是就業市場好轉，較少人回到學校學新技能。

更長期的經濟和人口變化也有影響。出生率降低，嬰兒潮代的子女都畢業了，上大學年齡人數減少。2000年到2010年間，高中應屆畢業生增加了18%，過去七年只增加2%。另一因素是，國會上次調高大學生向政府貸款的最高上限是2008年，之後未再調高。部分經濟學家認為，學校的學費跟著聯邦政府的貸款上限一起調高，政府學貸減少，學費也漲不上去。

部分趨勢可能持續。在2023年以前，高中應屆畢業生人數將持平，最可能上大學的白人畢業生預期會減少。

內布拉斯加州奧馬哈的聖瑪麗學院財務長莎拉．柯蒂奇說：「現在競爭更激烈，學生的資訊也更多。」這所私立女子學院下一學年度的學費將降價10%，平均1萬4600元，這是該校20年來首度降學費。柯蒂奇說，根據分析，高學費是學生在選擇學校時優先剔除的目標。

19歲的艾芝．莫拉奇說，她看到費城的羅斯蒙學院大幅降學費的廣告傳單，就選了這所學校，她想減輕父母的負擔。