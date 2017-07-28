我們想與您分享AT＆T最新的故事。

從孩子的畢業典禮到家庭假期，很多美好的時刻你都會想要和遠方的家人分享。在與身於亞洲的親人用長途電話交談時，你有沒有想過這些電話是如何接通的？

當你打電話或在網路上發送消息到亞洲時，你的聲音以閃電般的速度穿過大海。事實上，美國和世界其他地區之間超過95％的語音，數據和互聯網通訊，都是通過海底電纜傳遞。現在的互聯網和電信都需要超快的連接。衛星連接的速度有限，所以水下電纜對電信連接至關重要，一直都被採用。

當你撥打電話時，你知道你的電話已經通過海洋連接到地球的另一邊。這是因為在1964年，AT＆T參與了連接日本，夏威夷和美國的第一條跨海洋海底電話電纜工程。今天，AT＆T運營全球近90個海底電纜，其中7個從美國連接到亞洲。 AT＆T使用這這些電纜幫助維持與亞洲國家，譬如中國，韓國，日本，印度，菲律賓等的連接。

然而，海洋的暗流，天氣和潮汐都會對電纜產生破壞。海裡的鯊魚和其他動物也很喜歡這些直徑1到3英寸電纜的味道。漁船也會對它們做出損壞，這些都會中斷我們和遠方的連接！

電纜損壞可能聽起來很恐怖，但AT＆T客戶不需要擔心。事實上，我們的客戶永遠不會知道他們的通話什麼時候會受到威脅。因為AT＆T的船舶全天候監督和維持44萬英尺的光纖電纜，為與亞洲連接的用戶提供最佳網絡。

當電纜損壞發生時，您的電話會從別的電纜線路接通，而AT＆T維護人員會修復這些地下30,000英尺的電纜。這意味著，由於我們專業的AT＆T團隊，您與您的親戚或重要的人無斷接觸。

想要了解更多？請到AT＆T Archives 查看有關這些電纜在1950年的視頻！有關我們勇敢的維修人員的故事，請訪問AT＆T新聞室。