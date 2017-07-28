華盛頓州嚴抓開車分心 塞車看手機影片違法

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華盛頓州交通新法23日上路，根據新法，駕駛人在駕駛途中，如果把手機拿在手上，就會構成違規。就算遇到紅燈或塞車、車子處於靜止狀態，同樣不得使用手機觀看影片。

華盛頓州交通新法23日上路，根據新法，駕駛人在駕駛途中，如果把手機拿在手上，就會構成違規。就算遇到紅燈或塞車，車子處於靜止狀態，同樣不得使用手機觀看影片。為加強取締開車分心，華盛頓州交通新法今天上路，駕駛人若遇紅燈或塞車，使用手機觀看影片，將構成違法。邊開車邊化妝或吃東西，若因此導致車禍，也構成二級違規。

邊開車邊講手機或傳送手機簡訊，在華盛頓州現行交通法規底下，已經屬於違法行為。在23日正式實施的新法當中，則對於可能導致駕駛人開車不專心的擴大取締範圍，包括開車時手上拿著任何電子裝置，如手機、平板電腦或其他電子器材，今後將會遭到取締。

華盛頓州新法加強查緝開車分心，駕駛人把手機拿在手 上，或邊開車邊化妝或飲食，都將構成違法。

根據新法，駕駛人在駕駛途中，如果把手機拿在手上，就會構成違規，開車時也不得查看手機簡訊。就算遇到紅燈或塞車，車子處於靜止狀態，同樣不得使用手機觀看影片。

華盛頓州交通安全委員會（Washington Traffic Safety Commission）主席葛朗德爾（Darrin Grondel）表示，新法主旨在於，希望駕駛人「只要開車上路，就完全別碰手機。」

華盛頓州交通安全委員會統計，從2014年至2015年間，華州州內因為開車分心而導致的死亡車禍比例增加了32%；約有71%的駕駛人的開車不專心行為，都與手機有關。

根據華州新法規定，唯一允許駕駛人開車途中出現的手機使用情形，定義為「最低程度的手指動作」，例如手指按下或滑動的單一動作，啟動或關閉手機的某種功能。

今後如果駕駛人邊開車邊使用手機而遭到警方取締，根據新法規定，初犯將面臨136美元罰單，累犯則罰單金額調高到234美元。同時，警方會將駕駛人遭取締的違規紀錄通報給汽車保險公司，結果可能導致駕駛人因此面臨保費上漲。

華盛頓州公路巡警警長巴提斯特（John Batiste）指出，為了讓民眾有時間適應新規定，新法上路最初幾個月，警方將視同宣導期，僅給予違規民眾口頭警告。

另外，這項新法也對其他可能導致開車分心的行為做出規範。如果駕駛人邊開車邊化妝，或者邊開車邊吃東西，結果因此導致發生車禍或闖紅燈等交通違規，遭到逮捕時除了原本就須面臨的刑責之外，還要因為這些分心行為，另外吃上99美元的罰單。