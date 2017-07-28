「金嗓歌后」葉璦菱獨家專訪

记者晶晶同藝人葉璦菱

（晶晶訪問）葉璦菱是台灣女歌手和主持人，有「金嗓歌后」、「歐香女郎」和「葉右面」的美譽。1985年，代言黑松歐香咖啡系列廣告一炮而紅。她的代表作《歐香女郎》、《塔裏的女人》和《七月雪》。1985年10月發行第一張國語專輯《因為…所以》。 1987年，入圍金嗓奬傑出藝人奬。1988年，於台北中華體育館舉辦大型個人演唱會。1990年代，瑞星為她推出《葉VS 10個男人的點歌集》，大獲好評。

幾年前，她隨台灣文化訪問團慰問加拿大和美國各大城市的僑胞，西雅圖是其中一站。最近雲豹娛樂公司製作人MiPo Seto誠邀她來西雅圖開演唱會。她在西城逗留幾天，已經愛上了這裡的風土人情。

踏入娛樂圈

葉璦菱七年級的時候，她與家人到一間台灣的廣東酒樓吃飯，晚上那裡有歌手唱歌。當晚歌手沒有出現，但琴師是她哥哥的同學，琴師邀請葉璦菱上台唱歌，從小喜歡唱歌的她欣然答應，當她唱完走下台， 老闆馬上走向她，希望她每天晚上到酒樓演唱15分鐘。後來，另外一間扒房的老闆也邀請她唱15分鐘。她在兩個地方加起來掙得錢跟爸爸的月薪差不多。她每個階段出現的伯樂都給她很多機會，就這樣她開始踏入娛樂圈。

1985年葉璦菱在巴黎拍攝黑松歐香咖啡廣告系列而為大眾所熟悉，她因該廣告被評為年度十大最受歡迎廣告模特兒第一名。 而她在巴黎鐵塔附近拍摄咖啡廣告的地方，現在已變成景點。由於歐香咖啡很受歡迎，曾經有位媽媽與兒子看到廣告後，她五歲的兒子說：「將來長大，要娶葉璦菱。」令她開心不已。同年10月，她推出第一張國語專輯《因為…所以》唱片非常受歡迎。

演唱會

1988年，她在台北中華體育館舉辦大型個人演唱會，也是台灣第一個開個人演唱會的歌星。最初主辨單位也質疑開個人演唱會是否可行，因為台灣從來沒有歌手開個人演唱會，通常都是雲集多位歌手一起開演唱會。葉璦菱演唱會當天非常轟動，坐在樓上的觀眾，為了近距離目睹葉璦菱的風采，有瘋狂粉絲因丟下樓而摔傷，觀眾在演唱會的熱情達致瘋癲狀態。

演藝之家

葉璦菱的丈夫陳文彬是一位著名的攝影師，他們一個熱情，一個文靜，卻是天生一對。林青霞、徐若宣寫真集，金城武與郭富城唱片專輯等等都是陳文彬鏡頭下的主角。他們的兒子陳奕凡，從小對音樂有一股熱誠，懂得作曲作詞，古典鋼琴、小提琴、結他、貝斯、鋼琴和鼓等樂器。他考到美國伯克利波士頓音樂學院，他教聲樂的韓籍大學教授鼓勵他趁年輕踏入娛樂圈， 韓籍教授認為：假如陳奕凡大學畢業，再去服兵役那時差不多30歲，這樣再進軍娛樂圈就會太遲，在韓國，年輕人很早就出道。經過他的慎重考慮，讀了一個學期便決定暫時退學。韓國服裝品牌的Eland 集團𣄃下的SPAO，想建立一對男子組樂隊來栽培自己的藝人。 Rain的前經理人與韓籍老師是好朋友，經理人希望陳奕凡能加盟他們的樂隊，但由於簽約時間太長，所以葉璦菱夫婦婉言拒絕。 陳奕凡曾經在日本回台灣的路途上製作了《PPAP》，葉璦菱用iPhone拍成MV，由兒子親自操刀剪輯，頗受好評。最近，陳奕凡準備簽約一間音樂人公司， 這間公司有很多有才華的導演、編曲和作詞製作人，陳奕凡跟他們一起可以學到很多音樂方面的知識。在台上葉璦菱是一個光芒四射的巨星，回到家中，她像平常家庭主婦一樣，是一位相夫教子的賢妻良母。

難忘的事

南韓的人參稱「正官庄」，北韓稱「開城人參」，這塊人參田是參中之王，也是全世界最適合生產人參的地點。人參的收成期是六年，收成後這塊田要保養10年， 之後這塊田三年不能再種植其他東西， 這樣要等到19年後才可以種植人參，人參田種在南北韓交界，對於局勢較為緊張的南北韓，北韓的士兵佩戴槍械把守邊界及保護這塊人蔘田。葉璦菱代言北韓「開城人參」，她與台灣老字號的中藥行的老闆親身體驗北韓人參， 她有生而來第一次到人參田拔人參。他們在飛往北韓的途中，飛機的座位有點移動，機倉內沒有冷氣，飛機較為陳舊，她坐在飛機心裡有點忐忑不安。當他們下飛機後，所有人必須把手提電話和攝影器材上繳給北韓工作人員，講國語的導遊全程跟隨他們，所到之處都有人監視。 她們參觀三八線，南北韓的談判停戰的遺址。沿途上，大街很少人，車輛寥寥無幾，民眾都穿著黑白灰色的衣服，通常晚上七點北韓全城宵禁。當他們一團人到達地鐵站，情形卻完全不同，這裡人頭湧湧，歐式大吊燈懸掛在車站大廳，牆壁有雕刻，看起來富麗堂皇，平壤地鐵挖深有百米，她站在扶手電梯向下望，見不到底，地鐵地面到底層大概有10幾層深，非常誇張。白天他們到金日成廣場，看到很多士兵操練。工作人員安排他們在廣場看大型文藝演出，場內可以容納10萬人，民眾的身型都很苗條，最奇怪的是，民眾的頭髮都很黑，一個看起來60歲的人，也看不到有白頭髮，每個人都歡天喜地，國家會支付他們的食住醫療，所以他們的生活既簡單，又無憂無慮。

感言

葉璦菱表示：由於科技的進步每個人都可以把自己的製作品放上網上，大型的比賽節目也是很好展現自己的平台，讓有意進軍娛樂圈的朋友大展所長。有自己的代表作，向多方面發展，要有實力、努力和觀眾缘才可以不會被淘汰出娛樂圈。希望葉璦菱下次再來西城為我們演唱。