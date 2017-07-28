西雅圖LGBTQ組織建議市長穆雷退位；前市長並不贊同

市長穆雷（左）與丈夫Michael Shiosaki（右）(Ellen M. Banner/The Seattle Times)

（編譯：陸雨陽）週一（7月24日）西雅圖LGBTQ組織發聲認為市長穆雷應該立刻辭職，而其他四位前任西雅圖市長認為穆雷應該繼續任職。

西雅圖LGBTQ組織週一發佈了一封公開信，建議市長穆雷在本該今年年底到期的任期之前辭職退位：「基於充分的證據證明穆雷曾經多次向未成年人施以性虐待，LGBTQ組織呼籲穆雷市長立即退位。」

但是四位前西雅圖市長—維斯·烏爾曼（Wes Uhlman）、查爾斯·洛伊爾（Charles Royer）、諾姆·萊斯（Norm Rice）和格雷格·尼克爾斯（Nickels）都認為穆雷應該繼續工作到任期結束。

而穆雷之前的西雅圖市長麥克·麥克金（Mike McGinn）將再次競選下一屆的西雅圖市長，他從今年五月起就認為穆雷應該立刻下台。

穆雷市長在上週表示自己並沒有想要現在辭職的意思。

一位來自肯特（Kent）的男子在今年四月聲稱穆雷曾在1980年左右對自己實施性虐待，而當時他還是個青少年。其他原告，包括穆雷的前養子也對穆雷提出了性虐待控告。

LGBTQ組織發言人在信中說道：「除了這些暴力性虐待的證據之外，我們還認為穆雷在該事件中的回應是有害和不妥的，特別是對LGBTQ人士和受虐待倖存者而言。」

而四位不贊同穆雷提前辭職的西雅圖前市長則對穆雷遭到的控訴表示難過：「穆雷已經艱難做出了不再競選連任下屆西雅圖市長的決定，就他在任期內完成的工作質量而言，他完全有能力連任市長。我們還是堅信，穆雷市長可以在他剩下的任期內做好本職工作，並完成與下任市長的交接工作。我們應該對穆雷的工作和對西雅圖付出的一切表示認可，也對他剩下的任期表以希望和鼓勵。」

穆雷曾多次認為這次勸退言論是政治迫害。而LGBTQ組織對此表示了否定：「市長的猜想是完全不對的，並且是對我組織的侮辱。」

除了前市長麥克金，尼基塔·奧利弗（Nikkita Oliver）、凱瑞·穆恩（Cary Moon）和傑西·法瑞爾（Jessyn Farrell）都認為穆雷應該立刻辭職。市議會成員羅瑞娜（M. Lorena González）在上週也公開表示希望穆雷可以立刻辭職，但穆雷表示他將堅守崗位。