溫哥華通華盛頓州高鐵計劃 研爭取加國基建銀行撥款

華盛頓州在考察一個資金選項，是否新的加拿大基建銀行能否撥款，資助溫哥華與美國西北部之間的高速鐵路計劃，工程造價數以十億元計。

杜魯多政府將快啟動的350億元基建銀行，將利用公款作為杠杆，吸引數以十億元計的私人資金，投注重大基建項目，例如橋樑、公交系統與鐵道幹線。

快將啟動的基建銀行法定藍圖亦准許利用公款，用以資助「在加拿大或部分在加拿大」的項目，條件是對加拿大有經濟利益，以及實體上連接加拿大。

華盛頓州備極關注。州長的一名資深顧問表示，該州想將基建銀行列為潛在的融資選項，協助一個長期討論的高速鐵路系統，連接波特蘭、西雅圖與溫哥華。

華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)的顧問克努森(Charles Knutson)指出，高鐵可行方案研究正在進行，渥太華基建銀行將作為融資選項接受分析。

英斯利州長年初承諾美金100萬元，投入一項成本收益分析，研究這個「超高速」鐵路線計劃。其中的高鐵時速至少達到每小時400公里。最終報告將於12月出台。

克努森說﹕「我們聽聞加拿大同僚說，我們或可考慮一個工具，我們願意進一步探討。」

他表示，成本收益分析將對項目範圍提供更好了解，有助於研判資金選項。

該高鐵項目獲得地區政治領袖和工商企業支持，包括科技巨擘微軟。它們認為，該計劃有助一個更廣泛計劃，深化地區經濟聯繫，有利西雅圖－溫哥華科技網絡，亦即「卡斯卡迪創新走廊」(Cascadia Innovation Corridor)。

加拿大基建部長索希(Amarjeet Sohi)的發言人辛普森(Brook Simpson)透過電郵說，連通波特蘭與溫哥華的鐵路線，應該符合基建銀行的法律要求，但基建銀行將負責做出最終決定，是否評估高鐵計劃作為潛在的投資項目。