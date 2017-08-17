【新劇推介】

Life Plan A and B 荼蘼

類型：愛情/劇情

頻道：Netflix

首播日期：08/02/2017

《荼蘼》是一部于2016年10月7日在台灣首播的愛情迷你連續劇。由楊丞琳，颜毓麟等主演，《荼蘼》的故事主軸圍繞著女主角鄭如薇（楊丞琳飾）該如何在愛情與事業中做選擇這個問題而展開。整部劇採用平行表現方式，同時演出鄭如薇在選擇愛情或事業后的不同生活。作為一家方便麵企業的員工，她被選為外派上海的職員。如她選擇事業（方案A）并前往上海，她將失去愛情，但她將在挑戰中成為一個女強人。但假如她選擇了愛情（方案B），她將辭去工作，專心照顧她男友生病的父親，并一再錯失重回職場的機會。究竟她該如何選擇？又有哪一個選擇是正確的嗎？

【熱播電影推薦】

The Glass Castle

類型：劇情/ 傳記

導演：Destin Daniel Cretton

上映日期：08/11/2017

由Destin Daniel Cretton執導，Brie Larson，Naomi Watts，Woody Harrelson等主演，《The Glass Castle》是根據Jeanette Walls在2005年出版的同名自傳所改編的故事。電影從自傳作者Jeanette Walls（Brie Larson飾）的遊牧般的童年生活說起。Walls家庭里包括六個成員，四個兄弟姐妹有著一個嗜酒但充滿想象力的父親Rex Walls（Woody Harrelson飾）與一個古怪的藝術家母親Rose Mary Walls（Naomi Watts飾）。儘管他們的父親常常將他們帶入他豐富的想象畫面，并時刻展現冒險精神，但因他不斷失業，他們的童年就是在被討債者追逐與搬家中度過。如此顛沛流離的生活讓他們都選擇離開父母，并開始新的人生。但他們真的能夠放下過去與父母，并融入新的生活嗎？

【新專輯推薦】

潘瑋柏《i11i 異類》

風格：華語

廠牌：華納

于8月11日發行的《i11i 異類》是潘瑋柏的第十一張專輯。暌違三年的這張專輯的靈感來源于2014年演唱會彩排意外。因在彩排過程中，頭部受到嚴重撞擊意外，潘瑋柏昏迷了一段時間。在這段時間里，他夢到自己懷孕并生下一個外星寶寶。將這個外星寶寶視作自己重生后的分身，潘瑋柏相信自己有著特別的異力，於是這張專輯的主題便是用異力突破困境的異類。而他更是邀請到倫敦國際獎得主Hi-Organic（有機像素），攝影大師邵亭魁與設計大師方序中一同打造《i11i 異類》。