美國西北角最棒的小屋住宿地點Part1

By Tracy Wang

1.Carson Ridge Luxury Cabins-Carson Ridge Luxury Cabins里的所有四柱床都是用粗伐木手工製成的，而用黑色大理石做裝飾的浴缸則被放置於一堆石頭內。租借的小木屋都面朝著充滿花朵與灌木的Columbia River Gorge的草地，并包含一頓豐富的早餐，如cremebrulee French toast。這塊區域上的小木屋歡迎寵物，但不歡迎孩童。（carsonridgecabins.com）

2.Alpine Lakes High Camp-需經過河流與樹林才能到達的Alpine Lakes High Camp有著9間坐落於Stevens Pass東邊的森林中的小屋。喜愛StevensPass與渴望隱居的民眾們可以在夏季來到這個camp，并享受無人的徒步路線，小型的木屋與用木頭加熱的浴缸。如未聽過這個camp的名字，有可能是因為它們剛剛從Scottish Lakes High Camp改名為Alpine Lakes High Camp。（https://www.alpinelakeshighcamp.com/）

3.Bayside Bungalow-Bayside Bungalow的主人BrittanyYunker是一個小屋傳道者一般的存在。她之所以開始允許外人租借她在Olympia區域的小屋就是希望讓大家了解小屋住宿的美好。儘管BaysideBungalow的室內比較小，每個小屋里都有一個睡覺的閣樓，可容納四人的座位區與6英呎3英吋大的廚房天花板。Yunker自己種植的果樹與搭造好的篝火圈就在小屋外，而附近Tolmie State Park的徒步路線也將小屋連接到了PugetSound下游的海灘邊。（baysidebungalow.com）

4.Robin Hood Village Resort-Robin Hood Village Resort中的木瓦板屋頂小屋在1934年就已建成。在那之後，迪士尼邀請了這些小屋的建造者來建造ErrolFlynn的The Adventures of Robin Hood的場景，因此這個度假村中的木瓦板小屋與那部電影中的小屋極為類似，而這個度假村也因此得名。儘管這16個小屋中只有兩個才是最初的，這些小屋全部都有著舒適的童話般的大小。（robinhoodvillageresort.com）