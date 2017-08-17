西雅圖周圍最棒的八家拉麵店

Tracy Wang

儘管西雅圖附近的許多拉麵店都不出挑，少有的一些拉麵店還是非常值得嘗試的，而Tonkotsu pork broth則是西雅圖居民們的最愛。就是因為西雅圖地帶的拉麵店少又不出色，民眾們更是需要知道哪幾家拉麵店是最好的選擇。

1. Arashi Ramen-Arashi Ramen的第一家店開在Tukwila地區，而最近他們成功拓展到Ballard地區。這家拉麵店的主要口味是有著九州風味的豚骨拉麵，儘管他們的主廚來自京都。他們的porkybroth的口味包含shio，shoyu，miso與spicymiso。雖然他們的菜單上沒有標明，顧客們可選擇面的軟硬程度。（17045 Southcenter Pkwy, Tukwila, WA, 98188/ 253-220-8722）

2. Kizuki West Seattle-根據日本連鎖拉麵店Kukai所拓展出的餐廳，Kizuki West Seattle正在美國太平洋西北角迅速的成長中。這家拉麵店提供許多不同的拉麵口味。值得一提的是他們的garlictonkotsushoyu，而湯裡面的chashu都有經過燒烤，讓口感更好。（4203 SW Alaska St, Seattle, WA, 98116/ 206-420-3831）

3. Tsukushinbo-Tsukushinbo只在週五午餐提供shoyu拉麵，許多顧客都在週五開店前就在門口排隊等候。想要品嘗這碗拉麵的顧客們最好提前前往，因為他們只提供限定數量的拉麵。他們的shoyu拉麵有著最簡單的醬油口味，並且有著非常划算的價錢。（515 S Main St, Seattle, WA, 98104/ 206-467-4004）

4. Ooink-Ooink這家拉麵店的店名是根據主廚兼店主Chong Boon Ooi而來。作為一家較新的拉麵店，Ooink的拉麵是西雅圖附近其中幾家最棒的拉麵店。來到這家餐廳的食客們應品嘗他們的shoyu口味，而喜愛吃辣的民眾也可以選擇不同的辣的等級。（1416 Harvard Ave, Seattle, WA, 98122/ 206-568-7669）

5. Yoroshiku Japanese Restaurant-儘管這家拉麵店的shoyu, miso與spicymiso都很好吃，來到這裡的食客應該最先嘗試他們的miso拉麵，因為他們的主廚來自札幌。除此之外，他們還提供西雅圖地區最肥的豬肉。民眾們可以關注他們的社交網絡來獲取他們的一些特色餐點。（1913 N 45th St, Seattle, WA, 98103/ 206-547-4649）

6. Hokkaido Ramen Santouka-在他們在許多美國與加拿大的日式超級市場販售他們的拉麵后，他們在2014年在Bellevue開張了他們第一家個體拉麵店。他們主要販賣豚骨拉麵，并包含shoyu，miso與spicymiso等口味。但Hokkaido Ramen Santouka最值得嘗試的是shioramen。儘管他們的麵條并不是傳統的直麵條，但他們的卷麵條更入味。（103 Bellevue Way NE Ste 3, Bellevue, WA, 98004/ 425-462-0141）

7. Ramen Yoshi-Ramen Yoshi排名第一的拉麵是Yoshidajiro，而這道拉麵也是為了向製作不同口味醬料的Yoshida先生表達敬意。由豬肉與雞肉煮成的肉湯，配上大量的豆芽，YoshidaJiro會讓人聯想到東京的RamenJiro。除了豚骨拉麵，其他的拉麵都有著用雞肉與蔬菜製成的湯底。（14339 NE 20th St Ste E, Bellevue, WA, 98007/ 425-505-2168）

8. Jinya Ramen Bar-Jinya Ramen Bar是一家在洛杉磯得名的日式餐廳。經常光顧位處在Bellevue的顧客大部分是中國人。因許多中國顧客喜歡較軟的麵條，如喜愛較硬的麵條，一定要記得與服務員講明。這家拉麵店的菜單圍繞著傳統豚骨拉麵而展開。Tonkotsured是最為接近傳統口味的拉麵，但有著非傳統的粗麵條，而tonkotsublack則有著濃濃的大蒜口味。（15600 NE 8th St, Bellevue, WA, 98008/ 425-590-9548）