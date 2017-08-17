2024年印度將超中國成世界人口第一大國

據美國「石英」網14日報導，到2024年，印度將超越中國，成為世界人口第一大國，與此同時，印度必須准備好應對快速變化的經濟。

報導稱，21世紀的後幾十年裏，印度將一直保持世界第一人口大國的頭銜。目前，印度現有人口為13.4億，自70年前獨立以來，增長了近乎4倍。中國現人口數為14.1億，與印度同期相比，人口增長了僅近一倍。印度每年新增人口1500萬，人口增速居世界第一。現階段，印度和中國的人口均超過10億，根據預測，到2100年，兩國的人口數量差距將擴大至5億。

據報導，印度人口的長期增長，主要為生育函數，具有不確定性。對此，聯合國人口預測機構指出了一些可能的情況。例如，如果印度當前的生育率為，平均每個女性生育2.3個孩子，並保持不變，到2050年，其人口數將增長至18億，到2100年，將增至25億。即使在即時替換生育(instant-replacement fertility)不斷變化的情況下，假設印度的生育率即刻降至每個女性生育2.1個孩子，其人口數到21世紀末仍將增長至19億。

據聯合國的中期規劃假設，到2035年，印度的生育率將下降至低於替換水準，並在隨後的幾十年間，保持平均每個女性生育1.8個孩子的水準。因此，印度人口數預計將於2060年達到峰值17億，到2100年將降至15億。不過，保守預測，生育率如果快速下降，至每名女性生育1.3個孩子，印度的人口數將在2040年左右達到峰值15億，到2100年降至9億。

而且，印度相對年輕的人口年齡結構也是印度人口增長快速增長的原因之一。報導稱，印度人口年齡的中位數為27歲，而中國的中位數年齡為38歲。18歲以下的人群數占印度人口的三分之一，而在中國，這一比例僅為五分之一。

除了這些原因之外，社會習俗導致的男女比例不均衡也是印度人口持續增長的動因之一。目前，印度人口大部分分佈在農村，由於人口的遷徙流動，特別是年輕人尋求工作，印度的城市人口比例預期將會上升。到21世紀中期，印度的一半人口，即約8.3億人口，預計將會成為城市居民。這將對政府提供基本服務和基礎設施的能力帶來顯著挑戰。據報導，約五分之一的印度人口當前生活在無電的環境中。