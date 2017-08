朝鮮對美國退讓？金正恩推遲攻島

金正恩上月對成功試射洲際彈道導彈表示極度滿意,並讚賞開發人員。-朝中社-

平壤官媒KCNA15日說,北韓領導人金正恩決定不對關島海域發射飛彈,但是,「如果洋基佬繼續他們極度危險魯莽的行動(the Yankees persist in their extremely dangerous reckless actions)」,金正恩會改變他15日的決定,「扼死洋基佬的喉嚨(wring the windpipes of the Yankees)」 。金正恩所說的洋基佬,是指美國人。上周,隨著美朝兩國的激烈的「口水戰」,朝鮮對關島的威脅逐步升級。最新的報道被認為是這場「口水戰」的休戰。

中國在金正恩威脅要對關島發射飛彈的前夕(14日),宣佈遵行聯合國通過的對北韓的經濟制裁,停止向北韓購買他們四項最大宗的出口貨物(煤、鐵、鉛、海產)。沒有消息證實中國的行動對北韓突然不再強硬對美喊話有直接的關連,但是,沒有人否認兩者在時間上巧合的玄妙性。

朝鮮中央通訊社說,金正恩「長久地檢閲了這份計劃」並和軍隊高層進行討論。朝鮮軍隊指揮官現已經做好了所有攻打關島的凖備,目前只在等待軍令。評論稱,金正恩可能終於下定決心要按下這場口水戰的暫定鍵,但是朝鮮是一個如此神秘的國家,沒有人可以肯定。也有專家分析,朝鮮有可能還沒有做好攻打關島的凖備,所以以此為由來爭取更多的時間。

美國總統特朗普在金正恩發出要讓關島「包圍在火海中(enveloping fire)」的挑釁後,以美國人民從未聽過的強硬回應警告北韓,美國將以「戰火與怒火(fire and fury)」讓北韓吃不了兜著走。其後,特朗普再用讓很多美國人感到不安的更強硬的字眼,說美國的軍隊「子彈上膛,蓄勢待發(locked and loaded)」。特朗普並一再公開指責中國,認為中國是北韓最重要的貿易夥伴,他們能夠輕易約束北韓的挑釁行動,但是中國沒有盡力。

另一方面,美國軍事專家指出,北韓的洲際飛彈技術,還有兩大瓶頸。第一,北韓的飛彈可以打的遠,但是,瞄不準,打不準。第二,北韓的洲際飛彈還無法突破重返大氣層的高溫燃燒,可以衝天,但是從拋物線高點落回地面目標點時,尚沒有解決彈頭不被燒燬的問題。

韓國總統文在寅催促美國不要在沒有韓國同意的情況下,對朝鮮半島出兵。他說:「沒有人會在不知會韓國的情況下發動兵力的。」根據美國和韓國的同盟協議,一國如果遭受威脅,兩國必須共同協商。但是BBC駐首爾記者尤吉塔·利瑪耶(Yogita Limaye)評論說,問題在於如果關島真的被攻擊,美國是否需要韓國的同意,才可以反擊?根據國際法,美國其實不需要。韓國國民大學的教授Hwee Rhak Park 解釋韓國意圖說,這可能是因為韓國想顯示他們控制著局面。