不敵壓力 特朗普終譴責發起致命集會的白人至上主義

美國總統特朗普14日向左派和右派壓力屈服，明白譴責白人至上主義。AP

美國總統特朗普14日向左派和右派壓力屈服，明白譴責白人至上團體，宣稱「種族主義是邪惡的」，並痛斥三K黨和新納粹是「流氓罪犯」。

維吉尼亞州夏市12日一個右翼集會爆流血衝突，有車輛撞人群1死19傷。目擊報告數百人湧入沙洛茲維爾參加或譴責極右派集會，雙方陣營很快就爆發暴力衝突，迫使維吉尼亞州長麥考里夫稍早前宣布進入緊急狀態。沙洛茲維爾平日是一個寧靜大學城。

事件發生后，特朗普談話模稜兩可，泛泛指責「各方」暴力，引發共和黨和民主黨同聲指責，敦促他利用總統權威譴責仇恨團體。

特朗普14日與司法部長塞辛斯和聯邦調查局長雷伊會談後，終於發表聲明指責三K黨、新納粹和白人至上主義者，宣稱這些團體「與美國人民珍視的一切抵觸」。

特朗普表示：「那些假借偏執名義散播暴力的人，是在攻擊美國的核心價值。種族主義是邪惡的，而那些利用其名義製造暴力的人是流氓罪犯。」他也在聲明中提到：「任何在本周末的種族主義暴亂從事犯罪行為的人，必須負起一切責任。司法正義會找上你們。」

特朗普討厭認錯，不願修正自己的談話。他堅持「就像我周六講的」，譴責仇恨團體並呼籲團結。特朗普的顧問及白宮官員表示，特朗普12日只是想強調法律和秩序的必要，很氣憤他的談話受到媒體不公平評估，因為他相信他已有效的譴責各種形式的偏執。

白宮助理13日也奉派到各談話節目替特朗普辯護。白宮幕僚長凱利等高級顧問，敦促他發表更明確的譴責，否則負面報導會沒完沒了，共和黨黨員日益強烈的批評也會危害他的立法政綱。

為表達不滿特朗普未能明確譴責白人至上主義，美國最知名的非洲裔企業人士之一、默克藥廠執行長弗瑞茲爾14日向特朗普總統的製造業委員會請辭。同日該委員會另一位成員，知名運動品牌Under Armour執行長普朗克，也以不願涉及政治請辭。