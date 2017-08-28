中國五大原始部落 可持槍可一夫多妻

岜沙，位於貴州東南部的從江縣。從前還是以狩獵為生，現在則以種植水稻、果樹為生。網上介紹是當年政府禁獵繳槍時，岜沙人死活不交，頗有人在槍在的氣勢。政府考慮到岜沙人的特殊情況，破例同意他們保留槍支，但不准打野生動物。這樣，岜沙就成了「中國最後的槍手部落」。

克木人，雲南的熱帶雨林有個神秘的部落。他們主要分布在越南，寮國和泰國境內，少數分布在雲南勐臘縣，人口約2千人，他們本身沒有文字，比較迷信鬼神，而且還特別的崇拜圖騰。克木女孩兒以肚子大為美，大腹便便的女孩是克木人眼中美女極品。

阿細，為彝族的一個支系，阿細人崇尚火，據說遠古的時候人類是吃生食，自從發現火的用途後就學會了吃熟食，阿細的先祖們為了感謝火，就每年定期的舉行祭火儀式，一直流傳至今。而且最重要的是這裡的人如今依然每天保持著赤身裸體的習慣。

摩梭人生活在雲南省西北，四川、雲南交界處風光秀麗的麗江市瀘沽湖畔，人口約五萬，有自己的本民族語言，但沒有文字。至今在這裡一切事情還是女人說了算，並且依然保留著走婚制的習俗。瀘沽湖以其獨特的摩梭風情和秀麗的山水風光聞名於世。

僜人部落在西藏林芝的察隅縣，共有1300多人，他們有自己的語言，但沒有文字，實行一夫多妻制，尚未列入中國56個民族中，僜人在居民身份證上民族欄目為：僜人，所以他們也被稱為「中國的第57個民族」，他們的頭領甚至已經被允許佩刀進入人民大會堂。