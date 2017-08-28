「家長及幼兒家訪計劃」PCHP召募家庭

仁人服務社「家長及幼兒家訪計劃」PCHP現正開始召募新學年服務家庭，凡家中有l6個月至2歲半幼兒，居住在金郡的家庭，符合收入限制者皆可參加，費用全免。全年可獲贈合共廿三份全新圖書或玩具。我們會提供每周2次家訪，協助家長運用圖書及玩具，透過親子互動，促進幼兒心智發展，並認識有效的親子溝通方法，為你的幼兒作好學前準備。名額有限，請從速報名，本年開學日期為10/2017

報名及査詢請聯絡: 陳穎璋小姐 206-957-8529，margaritac@cisc-seattle.org

八月家長工作坊

父母都愛自己的孩子，希望他們好，不過，你的付出和苦心，有時可能適得其反。那麼，身為父母该避免那些做法? 孩子在成長中又需要我們怎樣的協助，身心才得以健康地發展? 仁人服務社孩子-家庭交流計劃舉辦華人父母易犯的十大毛病—工作坊。日期：08/29/2017 （星期二）下午一時至三時，地點：仁人服務社二樓 611 S Lane St，Seattle WA 98104，並提供托兒服務。報名及査詢請聯絡: 陳穎璋小姐 206-957-8529 margaritac@cisc-seattle.org