他每天幫富豪老闆開車門: 直到老闆死後 他才發現一個驚人的秘密…

我的老闆每天都乘著豪車出入。而我是他別墅的看門人，我的職責就是每天為他開車門。我每次都和他打招呼，但他從未回應過我。

有一天，他看到我在別墅區外的垃圾袋裡尋找食物。但是，他連正眼都沒有給我，就好像他什麼都沒看見一樣。令人吃驚的是，在那之後的每一天，我總能在同一個地方看到一個非常乾凈的紙袋，裡面放著包裹完好的食物，像是有人剛從超市裡買回來的。我沒有理會是誰放到這裡的，直接拿走了紙袋，心裡非常高興。

第二天，我又在同樣的地方看到這樣的紙袋，裡面有新鮮的蔬菜，還有其他食品。後來，去老地方拿紙袋成了我日常生活的一部分，這些支撐了我和家人的生活。我很奇怪，這是哪個傻瓜做的事情，居然每天都把一袋新鮮的食物忘在這裡！

直到有一天，別墅里發生了一件大事，有人告訴我老闆去世了。那一天，有很多貴賓在別墅里進進出出。奇怪的是，那一天，我沒有找到裝有食品的紙袋。我想一定是被誰拿走了。但是第二天、第三天，我都沒有找到紙袋。幾周後，我們一家人的三餐都不能保證了。我決定要求老闆的妻子給我加薪，否則就辭去看門人的工作。

我告訴她後，她很吃驚，問我，為什麼在過去的兩年里沒有抱怨過薪水低？為什麼突然薪水就滿足不了現在的生活？我編了很多理由，都不能說服她。最後，我決定告訴她真相，我告訴了她食品袋的事情。她問我什麼時候食品袋就不再有了，我告訴她是他丈夫去世後。在說出口的那一刻，我突然意識到，老闆去世後，紙袋立馬就不見了。為什麼我之前沒有想到，正是我的老闆為我提供了這些食物啊！

為什麼會這樣呢？因為我從不認為一個從沒理會過我的人會如此慷慨！老闆的妻子突然哭了起來。我安慰她，同時對要求加工資的事情抱歉。我真的不知道是她的丈夫為我提供了飯菜，我告訴她我會繼續做一個看門人，而且很願意服務他們。

他的妻子慢慢止住了哭泣。「我哭是因為我終於找到你了。我知道我丈夫每天為七個人買食物，我已經找到了六個，這些天我一直在找第七個人。今天，我終於找到了。」

從那天以後，我又開始收到裝滿食物的紙袋。但這一次是他的兒子送到我家，交到我的手裡。但是無論什麼時候我向他表示感謝，他都不回應，就像他的父親一樣。直到一天，我用很大的聲音說「謝謝」！他回答我，當我不能回應你的時候，請不要感覺受到了冒犯，因為我的聽力有問題。他的聽力有問題，就像他父親的聽力一樣。

我們總是在不了解別人的故事時，做出評判，這是最容易犯下的錯。