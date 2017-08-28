健安行政總裁溫恩德將於12月退休

西雅圖──經過32年的領導和奉獻，健安行政總裁溫恩德將於2017年12月31日退休。遴選委員會已成立，並將審慎遴選總裁繼任者來領導健安。

「一直以來，健安是我生命中的一大部份。真不敢相信健安創辦至今已經過了三十多年。對我來說，由健安磐古初開即參與的這個旅程是那麼令我終身難忘。能夠成為健安使命的一份子，我感到十分榮幸。」

– 溫恩德

在任職期間，溫先生率領健安從第一丘，一個小型租用的療養院，到現在營運額逾數百萬，且在華埠國際區、哥倫比亞城和表爾威均設有辦事處。2014年，他領導了健安的擴建計劃，將健安從一個單棟的療養院轉變為一個適合各個階層的友好老齡社區。今天，健安的綜合服務包括康健樂頤計劃，計劃之目標旨在讓成人及耆老保持身體活躍；親屬照顧者支援服務，為幫助老年人在家中保持獨立；輔助式公寓和護理家園將提供經濟實惠的支援性住房選擇，以及短期復康服務和長期的護理服務。

「我非常高興與溫恩德先生在過去十多年的時間裡合作。他致力帶領健安的發展和擴展，滿足社區對醫護照顧的需要。儘管要面對醫療改革動盪以及其他挑戰，他以審慎的態度幫助我們維護這個提供優質長者照顧服務的機構。我們非常感謝溫恩德先生在過去三十多年來對健安的不懈努力。在他的領導和指導下，未來的領導人將能夠繼續履行健安的使命。為溫恩德和他的家人的新生活祝好。」

– 梁費聖奇，健安董事會主席

「三十多年來，溫恩德先生在健安一直是一位卓越的領袖。他領導健安從一個新興的社區組織成為一個大家公認的綜合服務社區保健組織。他以愛崗敬業、人格誠信和社區意識成功地將健安發展成為西雅圖華人社區及亞裔社區的寶貴資源。我感謝溫恩德先生盡心盡力把這份工作做好，我也衷心祝愿他和他的家人度過美好的退休時光。」

– 余海量，健安董事會成員及前任行政總裁

「自健安成立以來，我榮幸地能夠與溫恩德先生一起工作。健安的成功在於溫先生的遠見卓識和領導才能。他有預見趨勢的能力，知道如何向公眾提供長期護理、保健和社會服務。健安今後將穩健地繼續為社區服務。溫先生是無可替代的，感謝他多年來為我們所做的一切。我祝愿梁壬諫女士和溫先生生活美滿。」

– 黃靜山，法律顧問

作為一個501c3的非盈利組織，健安本著敬重和支持大西雅圖地區亞裔耆老與家庭之理念，竭誠為其提供符合文化及語言的醫護、社會及教育服務。

欲了解更多的信息，敬請聯繫黃淑珍，電話206-556-2225 或電郵 jswong@kinon.org。