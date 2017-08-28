華州禁止防備核攻擊舊法面臨新危機

當朝鮮的導彈陰影蔓延到美國西岸時，西北角的華盛頓州居民發現因為有一條舊法作梗，州政府竟然無法著手準備。

華盛頓州西雅圖市西北二十英里的吉塞普海軍基地，是美國最大的核武器部署中心，有八艘彈道導彈潛艇以此為母港。基地西南方是優美的度假海濱，560尺長的黑色潛艇在帆船和衝浪者附近安靜地出沒。

美國國防部長馬蒂斯上週來訪基地，巡視了USS肯塔基號彈道導彈潛艇，該潛艇可裝載威力相當於一千四百枚1945年在廣島投下的炸彈。馬蒂斯宣稱，如果需要，潛水艇已完成戰備。

而就在基地外圍，當地一個叫做原爆點的反核武團體經常舉行示威，參加者包括傳教士和修女，有時候他們破壞基地的圍牆，因而被捕，甚至坐牢。

原爆點的成員格林·米爾納是西雅圖居民，他說，如果發生核戰，我們居住的太平洋西北地區將會是戰場前沿，無論對手是朝鮮、中國或俄羅斯。

朝鮮試射彈道導彈所引發的緊張對峙，在本周朝鮮降低了對關島的攻擊威脅之後，原先對夏威夷和美國西岸城市的威脅看來也應該減少。原爆點反核成員艾格指出，他們看到一些人發表關於如何應付核攻擊的文字，但卻幾乎沒看到任何防患於未然的消息。

原爆點反核團體星期一舉行示威，他們高舉反核橫幅，一度擋住了軍事基地的主要大門，結果被華盛頓州的巡警開罰單驅離，因為他們妨礙交通。

這個消息並不引人注意，最讓居民抓狂的消息可能是即便他們要求政府為可能的核攻擊做準備，州政府也無能為力，因為在華盛頓州，那是違法的。

其實在上世紀五十和六十年代的冷戰期間，華盛頓州有關於避難所的詳細計劃，即使遭遇核攻擊，在西雅圖大橋裡面也修築了避難室。

據洛杉磯時報的報導，華盛頓州的州議會當年為了象徵性的紀念冷戰結束，在1984年通過法案表示，該州監督國民警衛隊和處理緊急事務的軍事局在工作規劃中，不得包括為緊急疏散或因預期核攻擊而遷徙居民做準備。這是當時的州議員用來慶祝核威脅結束的方式。

這個陳年法案束之高閣已久，一直到今年朝鮮導彈危機直接威脅到華盛頓州，才喚起危機意識。

華盛頓州州參議員馬克·米洛協今年五月才發現了這條舊法，他批評這條舊法愚蠢又不負責任。在當選參議員前曾經在冷戰期間擔任B-52轟炸機飛行員的米洛協表示，他擔心禁止就核攻擊做準備的舊法，會像一道龐大的禁令，阻止我們必須為後果難以想像的核攻擊做任何準備。

米洛協提出了廢止舊法的法案，但必須等到明年一月會期開始，才會付諸討論。米洛協說，無論民主黨或共和黨的立法成員都願意修法。