陳馬淑瑜社會貢獻淺談

（晶晶報導）一門四醫生的陳馬淑瑜(Nora Chan)信奉耶穌基督後世聖徒教會，以愛護僑社及服務耆老精神默默獻身社會工作，地域由美國西雅圖而香港而中國大陸，社會工作包括：中華會館、中華商會、耆德會，以至在西雅圖議會為華埠正名之抗爭等等。

2007年，陳馬淑瑜成立西雅圖耆德會，服務華裔，為長者爭取福利為宗旨。於2017年7月1日，由環球旅行社東主侯安娜接任新一屆會長。創會會長陳馬淑瑜雖然退任，但她仍然秉持一貫服務社區為善為寶的精神，為華裔爭取權益，幫助有需要的人，很值得大家欣賞和敬重。

中華會館敬老會的周馬雙金(Ruby Chow)，每年發動善長人翁捐贈善款設宴款待長者，陳馬淑瑜也是其中每年慷慨贊助五千元給長者餐會的善長之一。及後，周馬雙金、陳馬淑瑜的丈夫陳運掦博士醫生和家中長輩不幸相繼離世，令她悲痛欲絕。她化悲痛為力量，繼續為華埠耆老謀福利。

陳太成立耆德會十年，她為華人社區作出重大貢獻。她繼續每年與眾好友樂助善款設宴款待長者，並發放所需食品分配給長者，深受長者稱讚。除服務耆老之外，陳太對華埠歷年的貢獻大家有目共睹。她應邀參加各類型組織如：中華會館、中華商會、建安療養院之外，歷年更默默捐款襄助華埠建設或醫療與慈善事業，如：象徵華埠之「中華門」大牌樓、經常協助解決公公婆婆各種生活問題、協助防止華埠商號遭人破壞或塗鴉成效奇佳。陳太帶動華埠各僑領、商家、住客和華埠之友捐錢贊助，在華埠主要街道設置十五個攝錄機，從而㓕少罪案使毒販無所遁形，數年來，逮捕不少歹徒。當年在華埠設置膾炙人口的攝錄機工程浩大，阻力不少，但陳太不以小挫而行大善，終於使華埠公共安寧不致歪變。華埠每次有喜慶節日，陳太的「西雅圖脊椎治療中心」診所，兩位愛兒會率領兩位脊椎醫生，為病人義診不遺餘力。為了方便不懂英文的華人和遊客，闡明華埠的交通標誌，她提議華埠國際區設置中文街名，並得到市政府的讚賞與實施。她鼓勵華人參政及參與地方選舉，每年10月讓長者近距離認識政府官員各候選人，讓長者能投票給他們合適的候選人。她每年舉辦各種旅遊㓉動，豐富長者的生活。為使華埠環境清潔乾淨，她帶領長者清潔街道，希望更多人到華埠，領略華埠美好的一面。語云「老有所歸」，陳太經常帶領他們參觀健安療養院，讓他們有更新的認識。

為爭取華埠國際區「Chinatown InternationalDistrict」名號正名保存。陳太當仁不讓，她在議會中舌戰多名對華埠存畸見的議員，並聯同華埠僑領作持久抗爭。另一方面，外來力量企圖將華埠縮少，有賴陳太聯同多位僑團首長、社會知名人士奮力打消外來力量的不軌企圖。

她表示前有不少先行者，功職彰彰，她希望湧現更多愛華埠之人，為華埠注入更多和更好的新方向，目前華埠並非走向沒落，仍有其優勢和天時地利人和的條件。最近華埠八街將興建知名酒店，她認為對華埠的經濟發展將會起到一定的促進作用。她將繼續幫助更多有需要的人士，為民發聲，為民請命，為此，我們為陳馬淑瑜服務大眾的精神，繼續唱讚歌。