Ask NAPCA #224 – 防止詐騙

問：我現時76歲，我太太68歲。我們兩人都已經退休。最近我的朋友遇上詐騙而損失了十萬元的積蓄。她本以為中了彩票但結果卻是失去了所有金錢。

我擔心我們也會被騙。請問我們可以怎樣做而防止類似的詐騙事件發生？

(加州讀者來函)

答：謝謝你來信詢問關於防止財務詐騙的問題。現我們有以下建議：

不要通過電話提供個人資料 (例如社會安全號碼、信用卡)，除非是你撥打電話並且知道對方的身份。

假如對方提供你 「獎品」 、「貸款」、「投資」 等等，聽起來很吸引，但要小心這很可能不是真的!

在進行大量購物或投資之前，請先諮詢你信任的人。

在沒有事先諮詢你所信任的律師或家庭成員的情況下，不要簽署任何你不完全理解的文件。

用撕碎/碎屑來處置信用卡收據，銀行對賬單和財務記錄。

致電888-382-1222加入「全國請勿來電名單」 (National Do Not CallRegistry)以減少收到電話營銷的來電。

假如你認為你遇上了詐騙事件，你可以致電成人保護服務計劃 (Adult Protective Services)。請瀏覽網頁http://www.napsa-now.org/get-help/help-in-your-area/尋找你的住區的報告電話號碼，或者聯絡NAPCA 粵/國語輔助熱線 1-800-582-4218。

如欲知道更多有關資料和提示，以及由NAPCA制定發展的不同語言的資料說明書「合理規劃並幫助你認識財務詐騙」 (Planning to Protect Yourselffrom Financial Exploitation! )和「識別財務詐騙」 (Identifying FinancialExploitation!)，請瀏覽網頁http://napca.org/technical-assistance/。

註一﹕讀者對聯邦醫療保險 (Medicare)﹐醫療補助 (Medicaid)﹐社會安全生活補助金 (SSI)﹐營養補充援助計劃 (以前稱為食物券) 及社安退休福利等有疑問﹐歡迎來函本中心。地址是﹕Ask NAPCA 專欄﹐1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。鑒於我們的服務是完全免費﹐無需附回郵信封﹐但請註明回郵地址﹐以便回覆。

註二：很多 Medicare 受益人都可能符合申請低收入補助 (Low Income Subsidy 簡稱 LIS 或稱 Extra Help) 的資格，而得以享受節省許多藥費以及月費和共付額。欲知詳情或假如您有任何疑問，歡迎您致電以上輔助熱線。

如欲獲得更多有關 Medicare ，社安福利及其他資料，請瀏覽本中心網站www.napca.org。

(本專欄由 NAPCA 主答）