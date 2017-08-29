養殖三文魚破網而逃 州政府籲大眾捕魚

（編譯：陸雨陽）在西雅圖北部不遠處的聖胡安島和安娜庫特附近，數千條養殖的大西洋三文魚意外破網而逃。州政府鼓勵居民前往捕捉這些「潛逃」的三文魚。據當地漁民表示，這些養殖亞特蘭大三文魚會對本地三文魚的生存產生威脅，並稱此次出逃事件為「災難性的」。

州政府正在大力鼓勵公眾捕撈大西洋三文魚，因為不久前的「美國大日食」引發了前所未有的大潮，導致庫克水產公司（Cooke Aquaculture）的三十餘萬條大西洋三文魚逃脫網箱，游入華州西北部賽普列斯島的附近海域。而土著居民拉米（Lummi）印第安部落的漁民週日在Samish，貝林汗（Bellingham Bay）附近發現了大量的銀色大西洋三文魚。

華州魚類和野生動物部門（WDFW）請求公眾盡可能多的捕撈這些大西洋三文魚，無論他們的數量多少和個頭大小。這種魚平均體重大約在10磅左右。雖然無人知曉「潛逃」在外的大西洋三文魚的確切數量，但是WDFW的主任榮恩·沃倫（Ron Warren）表示，漁網19日破裂時大約裝有有三百萬鎊的魚。

沃倫表示，此次事件的主要誘因也許是這次百年一遇的日食導致的潮汐變化，而漁業部門將密切關注事態動向，並與庫克水產公司聯合制定應急措施和方案。

大西洋三文魚並非太平洋西北部的土著魚，本地三文魚養殖場都對大西洋三文魚的入侵感到恐慌，他們對本次大批大西洋三文魚脫網而出時間表示非常擔憂。

拉米土著漁民愛麗·金利的繫帶家人都在普吉灣捕魚為生，她說：「這簡直是個災難，我們不想要這些魚捕捉我們的三文魚又在，也不想讓他們進入河道。」

對此，沃倫表示WDFW將對此次大西洋三文魚出逃事件進行災害預判，盡力保護本地野生三文魚的生存環境。WDFW正在鼓勵所有漁民和居民捕捉大西洋三文魚，但是釣魚證還是必須的，雖然你無須像有關部門上報魚的重量和數量。賣家也可以合法向商家或漁民購買大西洋三文魚。

沃倫說：「能補多少就補多少！我們不希望任何外來物種破壞本土五中。我們從來都沒看到過大西洋三文魚與其他三文魚的雜交成功過，我們也不想涉險對此進行試驗。」

沃倫表示，這些大西洋三文魚雖然對本土生物不利，但是魚苗都是經過消毒和除菌的，這些逃脫的大西洋三文魚都是健康的。