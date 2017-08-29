百年一見 日全蝕橫跨全美14州

在華盛頓州以南，只有15萬人口的俄勒岡州塞勒姆市(Salem)，21日成為一個備受關注的地方，因為這裡是當天可以最早觀測到99年來首次橫貫美國的日全食的地點之一。

4周前，美國洛杉磯天文愛好者利昂開始籌劃一次旅行，目的地是1500公里外的塞勒姆。一周前，來自德國的馬萊茨夫婦飛抵俄勒岡州波特蘭市，目的就是在21日前抵達位於波特蘭以南一個小時車程的塞勒姆。

在此次日全食發生前一天，全美範圍內日食眼鏡以及用於拍攝日全食的巴德膜濾鏡均已售罄。無論是天文商店還是美國亞馬遜網站上，所有店家都表示21日前不再接單。

當地時間21日凌晨4點，通往塞勒姆市的5號高速路上汽車首尾相連，望不到頭。這些車輛有的來自華盛頓州，有的則來自東海岸的紐約州，還有的甚至從加拿大的艾伯塔省趕來。

凌晨5點，塞勒姆市一家星巴克咖啡館剛剛開門營業，顧客就排起長隊，他們大多是剛剛抵達塞勒姆的各地遊客，這讓咖啡師明妮和她的搭檔忙得不亦樂乎。

早上6點，塞勒姆市中心俄勒岡州議會周圍的所有停車位已滿，議會大樓門前的廣場上滿是折疊椅、三腳架，還有數百人在州議會門口排起長隊，等著領取限量發放的日食眼鏡。

塞勒姆市政府官員史蒂夫‧鮑爾斯坦言：塞勒姆市鮮有機會受到如此關注，今天顯然是個例外，可以最早觀測到99年來首次橫貫美國的日全食讓這裡名氣大增。

本次日全食的觀測帶寬約110公里，西起美國西海岸，一直延伸至美國東海岸，持續時間約一個半小時，被美國媒體稱為「美國大日全食」，受到不少天文愛好者的關注。據統計，在美國，大約有1200萬人居住在此次日全食觀測帶中，美國除夏威夷和阿拉斯加州以外地區的居民都可以觀測到日食。

21日上午9點剛過，日偏食在塞勒姆市開始出現。人們紛紛舉起早已準備好的日食眼鏡望向空中，看著一道黑色弧線慢慢將太陽「吞食」。

到了10點鐘，露在外面的太陽只剩下五分之一，隨著天色開始明顯變暗，人們更加興奮起來。有印第安人敲起鼓、跳起舞，還有人唱歌、鼓掌。

10點17分許，僅剩下的一絲太陽光在幾秒之內被黑暗掩蓋，只剩下一個光圈和光圈外散發的白光，日全食到了！廣場上的人群歡呼起來，目不轉睛地盯著太陽的方向，生怕漏過一個細節。

這時，路燈亮起來了，星星露出來了，有細心者對著表數著，想印證日全食持續時間是否如預告所説為1分54秒。

果然，在將近兩分鐘之後，陽光又從月亮背後逐漸透了出來，天空重新亮起來。此時此刻，現場民眾中有情侶擁吻在一起，有的人熱淚盈眶。

當天，美國其他一些地方的民眾也抱著極大興趣觀看了日食。美國總統特朗普在首都華盛頓準時來到白宮陽台上，和家人一起觀看。

據報道，由於全國各地民眾觀看日食積極性高漲，不少企業都發生了短暫地「停擺」，由此造成的損失或達7億美元。此次日全食讓美國人得到了一次難得的放鬆機會。