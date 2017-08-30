東學西漸 – 博士班的意想不到

上次見面，我們提及了一些博士班的基本面向。這一次，我們說說幾個博士班意想不到的事。它們都是我在講座中經常聽到的提問，這次全部解答。

1.為何學校請你去旅行參觀學校？

是的！如果你被一間大學的博士班錄取了，在你決定要去哪所學校攻讀博士之前，大部分的學校都會邀請你參觀學校一次再作決定。參觀期間的交通食宿，學校會津貼甚至可以完全免費。美國大學認為博士是優秀人才，無論是人還是學術都會成為學校價值的一部分。因此，某些大學表面上請學生去旅行，實際上是希望與其他大學直接競爭人才，招攬到最好的學生。在這種參觀期間，學校都會安排學生與教授和在讀學生見面，希望對學生留下一個好印象。這種邏輯在亞洲地區可能比較少聽見，甚至難以想像，其實側面看出美國大學對人才的重視。

2.博士班有機會可以分毫不花？

是的！美國有很多大學，博士班不用交學費，學生甚至可以透過成為教授的助教，賺取工資，補貼生活費。一般而言，學校給予的資助或者獎學金，是剛剛好足夠博士生在該城市生活。例如在美國的大城市紐約或者三藩市，博士生收到的補貼有可能比較高，但是由於生活指數也高，不代表這些博士生就一定可以有積蓄。也是出於這個原因，在美國經濟周期向下的時候，美國也有比較多人報讀博士班，以此解決生活基本所需。美國的博士班資助制度不限於美國學生，因此美國大學的博士班漸漸成為不少國際留學生的首選。

3.讀博士為何最後會有兩個學位？

是的！這個需要從美國博士班制度解釋一下。美國的博士班其實不需要學生先修讀碩士再報讀，只要有興趣的話，本科畢業之後就可以直接申請。美國博士班的頭兩到三年，一般要求博士生修讀不同類型的課程，確認博士生已經準備好，才容許他們成為博士候選人，開始撰寫畢業論文。成為博士候選人的時候，學校會頒發一個碩士學位，證明學生已有足夠的研究能力。因此，美國博士班結束的時候，學生一般會有一個中途碩士學位和一個博士學位。

美國的博士班制度優點很多，但是考入的難度甚大，有興趣的同學一定要與曾經報讀博士班或者已經博士班在讀的人多交流。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。