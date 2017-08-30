羅君愷律師專欄 – 永久居民不可忽視申請公民身份

綠卡是所有美國永久居民都必有身份證，綠卡持有人美國永久居民並擁有無限制權利在美國工作和生活。綠卡也是成為美國公民的前提， 五年以上綠卡持有人可以申請成為美國公民。

雖然綠卡持有人有權在美國境內工作和生活，但這些權利完全依賴於他們遵循美國法規，更避免某些嚴重違法行為。移民法規有許多個案可驅逐永久居民出境回歸他們的原籍國。一旦移民被驅逐出境，綠卡將隨即撤銷， 被驅者在將來可被批准重返美國機會極小。只有當永久居民成為美國公民之後才可避免驅逐出境。

與此同時，除非永久居民出犯了移民法規下可被驅逐出境的罪行或行為，否則不能被國土安全部驅逐出境。最常見移民法規下可被驅逐出境的罪行或行為包括：

為了獲得公民身份而進行婚姻欺詐

被法庭判罪，並處以至少一年的刑罰

在任何時候美國入境後被法庭判犯重罪

被判犯兩項以上涉及移民法下道德狂妄的罪行

被法庭判犯在移民入境檢查站高速飛行逃走罪

美國入境後被判相關毒品的罪行

判罪非法購買、出售、擁有或從事涉及槍支武器的其他交易

被判家庭暴力、纏擾或虐待兒童罪行

被法庭判犯或共謀人口販運罪

從事恐怖分子活動，或煽動恐怖分子活動

事實，如果永久居民已經採取最後一步立誓成為美國公民，即使他們犯了移民法規下的罪也不會被驅逐出境。很多移民在嬰兒時入境美國，他們像其他美國人沒有區別地一起長大；然而不知道他們只是永久居民，而不是美國公民。直到他們犯罪導致驅逐出境，了解差異為時已晚。想像你自小在美國長大，這也是你唯一家園及認識的國家，判罪後將被驅逐到你陌生的原籍國；你可能不懂流利說或寫原籍國語言，面臨困難尋找工作，更別提在異邦從新開始交遊過活。

許多移民冒著他們一生一切， 甚至面對生命危險試圖來到美國尋找新生活。作為美國永久居民轉成為公民手續只需要填寫申請書，支付七百二十五美元(六百四十元申請費搭八十五元個體證驗費)，並在面試官前回答數條簡單問題；總言之，為了換取我們在美國享受的自由，相比付出這七百二十五元代價是非常小。所有移民一定要了解自己的移民身份，一旦你到達轉為公民身份那一間，不要忽視申請公民身份這關鍵的一步。