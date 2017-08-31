世界最大的無樁單車共享公司ofo正式進入北美市場

By Tracy Wang

作為全世界最大的無樁單車共享公司，ofo共享單車在今年8月17號宣佈正式開啟在北美的市場，而西雅圖也將是他們正式進入北美市場的第一站。

ofo共享單車這一國際性的品牌的總價值已超過20億美金。使用ofo腳踏車的市民們可享受既方便又舒適的單車之行，因ofo重點強調無樁出行。民眾只需用手機中的app與解鎖技術就能隨取隨用，隨時停放在城市許可的區域內。

迄今為止，ofo已成功連接超過八百萬的腳踏車，并每天產生約兩千五百萬的交易。自2014年創立后，這家公司已經成功在七個國家中超過170個城市內提供超出30億次數的單車之行。

ofo的創始人兼CEO戴威也表示，「無樁單車共享這一理念是ofo公司極為先驅性的理念，而這一理念也改變了全世界的共享經濟與交通工具的選擇。這樣的理念正是現如今社會所需要的交通工具解決方案

。我們希望通過我們的無樁單車共享來幫助北美市民解決城市中從不同交通站點到家的短距離行程，

并以此協助北美市民習慣ofo所帶來的划算，方便與減碳的出行方式。」

今年七月，ofo宣佈與移動支付公司艾登（Ayden）的國際合作關係。通過此支付方式，使用ofo的民

眾在世界各地有ofo的城市中都可使用這一種移動支付，不必擔心支付方式會影響租借腳踏車的過程

。ofo使用者只需下載ofo的app，并通過掃描QR code來解鎖腳踏車。行程結束后，民眾將在手機app

上付費，而ofo的收費標準則是一美金提供一小時的單車之行。

如同其他已有ofo的城市，西雅圖也將

有本地的維護與管理人員來負責腳踏車停放位置安排與修護。

ofo在得到西雅圖交通部的准許后已在八月將一千輛腳踏車帶入西雅圖進行試點運營。ofo在美的副社

長Grace Lin也表示，「我們將持續與西雅圖政府組織保持密切合作關係來確保ofo成為西雅圖市民生活

中的一大重要部分」。