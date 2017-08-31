【新劇推介】

Women on the Breadfruit Tree 長在麵包樹上的女人

類型：劇情/愛情

頻道：Netflix

首播日期：08/16/2017

于2015年12月1日在中國的深圳衛視獨家首播的《長在麵包樹上的女人》是根據香港著名女作家張小嫻在2008年出版的小說《麵包樹上的女人》所改編的故事。匯聚了陳銘章導演與徐譽庭編劇，這部電視劇描述了三個女孩在大學與畢業后對於愛情與事業的成長心境的改變出發。程韻（唐嫣飾），宋迪之（隋棠飾），沈光蕙（劉冬飾）三人在上海遇見并成為摯友，但三人卻對於愛情與事業有著不同的看法。程韻對於愛情有著浪漫的幻想，宋迪之則是一個愛情至上的女孩，而沈光蕙卻希望通過事業走出貧窮帶來的不安。在經歷過一切愛情與事業的考驗后，她們將如何成長與改變呢？

【熱播電影推薦】

The Hitman’s Bodyguard 殺手保鏢

類型：動作/劇情

導演：Patrick Hughes

上映日期：08/18/2017

于8月18日開始放映，《殺手保鏢》集結了RyanReynolds，Samuel L. Jackson等著名影星。作為今夏的一部喜劇動作片，《殺手保鏢》已創下了票房佳績。作為全世界最強的保鏢，MichaelBryce（RyanReynolds飾）不僅有著響亮的名聲，還有許多別人遙不可及的資源。但這一切都因他一次保護任務的失敗而遠去。兩年之後，VladislavDukhovich（GaryOldman飾）這位殘忍的東歐獨裁者被送上了國際法庭。作為唯一的有力人證，殺手DariusKincaid（Samuel L. Jackson飾）同意以將他妻子釋放為條件出庭作證。然而，因Dukhovich安排了一系列阻礙，Bryce被安排成Kincaid的特別保鏢，負責護送他到荷蘭法庭。有著相斥身份的他們，能夠安然度過這一段危險重重的旅程嗎？

【新專輯推薦】

李劍青《仍是異鄉人》

風格：華語

廠牌：相信音樂

與李宗盛在北京相遇后就主要隱身于幕後音樂創作的李劍青終於在今年的8月23日發行了包含七首歌曲的專輯《仍是異鄉人》。由李宗盛擔任製作，他們將這張專輯看作不同於一般流行樂專輯，因為他們談論的并不是一般的情與愛，而是社會中所有小人物的平凡人生。從他們開始合作，他們所關注的就不是日新月異的科技發展，而是奔忙於生活中一切大小事的大家。於是，這張專輯便成為了獻給所有普通人的一份來自音樂人與詩人的禮物。