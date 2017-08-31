美國西北角最棒的小屋住宿地點 Part2

By Tracy Wang
- Sleeping Lady Resort-位處在Leavenworth的Sleeping Lady Resort的床都被放置于房間內不同的位置，如凹室，閣樓或雙層床。雖然許多房間都形似酒店房間，度假村內有兩間獨立站立于WoodpeckerHill上的小屋。其中的一間是可容納八人名叫Rookery的小屋，而另外一間則是以浪漫風格為主的小屋。脫離Leavenworth的巴伐利亞風格，Sleeping Lady Resort有著一貫的紅色屋頂。（sleepinglady.com）
- Rolling Huts-位處於Methow草地的RollingHuts提供六間小屋給遊客。儘管周邊的村莊與樹木讓人覺得此處的小屋應該是舊式的，這些如同鋼鐵盒子的小屋都有著十分現代的風格與裝潢，如熊皮地毯與Wi-fi，并由西雅圖建築師Tom Kundig設計。（rollinghuts.com）
- Wellspring Spa-Wellspring Spa的頂級小屋有著代表美國西北部審美的石壁爐與伐木家具，但其他小屋則擁有著更貼近禪宗風格的裝飾，如花園內的石雕與迷你噴泉。而這裡最大的一間屋子能夠容納14位遊客。儘管此塊區域較為寒冷，這個度假村提供的桑拿，熱水浴池都將幫助民眾抵抗寒冷。。（wellspringspa.com）
- Alexandria Nicole Tiny Houses-一個位處在Columbia River的葡萄酒釀酒廠在2015年時為了一個電視節目修建了兩間小房子。自那一年起，坐落於DestinyRidge土地上的Alexandria Nicole Tiny Houses已從兩間變成四間小房子。其中一間有著誇張的捲曲式屋頂，但Jet Black Tiny House則有著室內的葡萄酒龍頭。（anctinyhouses.com）
- Hobbit House-租借HobbitHouse內小屋的民眾可以在這裡找到霍比特風格的房子。由博伊西地區的一位夢想家建造，民眾無需是作者J.R.R. Tolkien的粉絲才能喜愛這些有著圓門的小屋。租借這些小屋的民眾需經過一段100碼的上坡路，但窗戶外Columbia River的美麗景色讓這段路程顯得不再那麼漫長。（airbnb.com/rooms/8794484）
- Iron Springs Resort-Iron Springs Resort所處的空曠的Copalis海灘不僅僅適合散步，來到這裡的民眾還能在海灘上找到豐富的剃刀蛤，並且觀看華盛頓州內唯一的海灘飛機跑道。儘管這個度假村的歷史從1940年代開始，小屋的設施都有經過翻新。愛狗之人可帶狗租借小屋，而狗狗的圖片都將被展示于商店內。（ironspringsresort.com）
- Chevy Chase Beach Cabins-Chevy Chase Beach Cabins的名稱與Maryland里的小鎮并無任何聯繫。這些小屋的名稱是在1923年改的，而這剩下的七個箱子般的小屋的歷史可追溯到1930年代。因這些小屋位處在northern Olympic Peninsula與Discovery Bay Golf Club中間，租借此處小屋的民眾將擁有周邊海灘的私有權。（chevychasebeachcabins.com）
- Lake Roosevelt Adventures-租借Lake Roosevelt Adventures的船房的民眾並不需要擁有擔任船長的經驗。租借船房的民眾將得到一張臨時華州乘船卡與一節快速的駛船課程。Lake Roosevelt是Columbia River中的長達150英里的湖。夏季湖邊的氣候非常乾燥與炎熱，因此租借一個船房將是一個完美的選擇。（lakerooseveltadventures.com）