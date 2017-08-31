西雅圖最棒的三明治店 Part1

By Tracy Wang
三明治的製作有著較為簡單的過程。但是當一個三明治有著完美的麵包，醬料與肉或蔬菜的比例，這個三明治也可以是人間美味。儘管許多餐廳的菜單上都有幾個三明治的選擇，以下的18家餐廳的主要餐點就是三明治，並且都十分注重麵包與肉的選擇和比例。欸
- Valhalla Sandwiches – 根據有名的食物餐車“Now Make Me a Sandwich”所改造并新開的餐廳ValhallaSandwiches的菜單與餐車的菜單沒有什麼不同。值得一嘗的有the Fidel Cashflow與theReubenator。（8202 Greenwood Ave N Seattle, WA 98103/ 206-714-5090）
- Un Bien – 原本三明治店Paseo的員工已加入UnBien，并製作出稍微小一點，但卻更加美味的加勒比海風味的三明治。而這個三明治還是有著aioli, cilantro, lettuce等主要材料。（5 15th Ave NW Seattle, WA 98117/ 206-588-2040）
- Mean Sandwich – 最新加入菜單的三明治有著thick-cut corn beef, pickled red cabbage, maple syrup等材料。除了肉類三明治，MeanSandwich也提供素食三明治，裡面有包括茄子，生菜等食材。（1510 NW Leary Way Seattle, WA 98107/ 206-789-9999）
- Where Ya At Matt – 這家餐廳有著許多著名的餐點，像是beignets與gumbo。但是最有名的是有著許多牡蠣的Peacemaker與入口即化的Creole Pork。（401 N 36th St. Seattle, WA 98103）
- The Cheese Wizards – 根據餐車所改造的Cheese Wizards的主要材料是乳製品。大部分的三明治都有各樣的起司，肉與蔬菜。而這些三明治的名稱也是非常有趣，像是Voldemortadella與the Goblin King。（3204 15th Ave W Seattle, WA 98119/ 206-283-2833）
- Mammoth – 這家餐館的名字非常恰當的表現出了店中三明治的特色。這些三明治都如同史前一般的大與簡單。儘管每個三明治中的材料都不多，它們都還是非常美味的。（2501 Eastlake Ave E Seattle, WA 98102/ 206-920-4126）
- Tortas Condesa – 儘管TortasCondesa所賣的三明治絕對可以有著自己的店面，但它們卻是CapitolHill附件最為著名的醉後食物。但不管食客是否已喝醉，這些墨西哥風味的三明治都是美食。（1510 E Olive Way Seattle, WA 98122）
- Sunset Fried Chicken Sandwiches – 位置處在酒吧Rachel’s Ginger Beer中，Sunset Fried Chicken Sandwiches提供著極為搭配ginger beer cocktail的三明治。雖然選擇不多，但是主廚MonicaDimas所製作的完美比例三明治絕對是一大亮點。（1610 12th Ave Seattle, WA 98122）
- Slab Sandwiches and Pie – 作為JohnSundstrom對於三明治的頌歌，Slab Sandwiches and Pie就開在他的高級餐廳Lark旁邊。製作這些三明治的材料包括tomato ginger jam, hedgehog mushrooms等，而根據季節，菜單也一直在改變。（1201 10th Ave Seattle, WA 98122/ 206-790-0967