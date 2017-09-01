亞馬遜入主全食超市 首日降價最多43%

亞馬遜（Amazon.com ）擁有連鎖實體雜貨業者全食超市公司（Whole Foods Market）的第一天，就將部分商品售價調降多達43%。今後，總部在西雅圖的全食超市，將給予Amazon Prime會員特別優惠，以及其他店內折價。而且，部分全食超市的商品，將通過Amazon.com、AmazonFresh、Prime Pantry及Prime Now銷售。

通過收購全食超市，亞馬遜採取大膽步驟，打入實體店。全食超市擁有超過460家分店，這是一項非常有利可圖的交易。

與此同時，競爭對手們紛紛行動，希望跟上電商巨擘的步伐。擁有美國雜貨市場最大份額的沃爾瑪公司(Wal-Mart Stores Inc.)正擴大其雜貨遞送服務，宣佈與優步(Uber)電召車公司合作。沃爾瑪還在周三宣布，它與谷歌(Google)攜手，讓購物者利用谷歌的語音裝置訂購商品。

在紐約市曼哈頓（Manhattan）東57街的全食超市販賣的有機富士蘋果，售價已由原本的每磅3.49美元調降至1.99美元，有機酪梨價格由2.79美元降至1.99美元，有機烤雞由每隻13.99美元降到9.99美元，部分香蕉的價格也由每磅79美分降至49美分。

降價的品項附有橘色標籤，寫著「全食+亞馬遜」（Whole Foods + Amazon）。標籤上同時列出舊價格、新價格和「未來還有更多優惠」。

全食超市的高價位形象如此根深蒂固，甚至有「全薪光」（Whole Paycheck）的綽號。亞馬遜將全食的商品價格下砍，顯示他們認真想要挑戰沃爾瑪（Wal-Mart ）、克羅格（Kroger）與好市多（Costco）等對手。

食品行銷研究所（Food Marketing Institute）高級副總裁馬克包曼（Mark Baum）表示：「對全食的消費者而言，價格是最大的障礙。亞馬遜展現出他們願意投資，在他們決定加入競爭的領域中稱霸。如今無論大小食品零售商都真的需要認真檢討他們的訂價策略，並且可能要找到一些財源，作為準備對抗的本錢。」

從以下例子，也可以看出全食這家零售商的轉變。他們現在也販賣亞馬遜的聲控電子助理Amazon Echo，每件99.99美元。全食原本以販售有機食材聞名，如今卻大幅轉向開始販賣電子產品。小型版的亞馬遜電子助理Echo Dot廣告售價則為44.99美元。

亞馬遜斥資137億美元併購全食超市，在原本已經開始轉變的8000億美元超市產業掀起巨浪。當這家科技業巨擘與高檔超市結親，可以想見消費者採購雜貨的方式將遭到顛覆。