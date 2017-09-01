優步CEO遴選過程引爭議

儘管優步董事會一致決定聘用Khosrowshahi為CEO，但各方對於具體的遴選過程各執一詞，這給優步周日的決定蒙上陰影，也令連月來頻頻傳出負面消息的優步面臨更多爭議。

優步(Uber Technologies Inc.)尋找新掌門的行動持續了九周才結束。在經歷了一年的極度混亂後，優步原本應該慶祝終於找到有望恢復公司秩序的新掌門。

然而，儘管優步董事會一致決定聘用Expedia Inc. (EXPE)首席執行長Dara Khosrowshahi，但各方對於具體的遴選過程各執一詞，這給優步周日的決定蒙上陰影，也令連月來頻頻傳出負面消息的優步面臨更多爭議。

知情人士稱，優步董事周一正在制定Khosrowshahi合同的細節，計劃將其介紹給優步員工。選擇Khosrowshahi意在穩定士氣。作為風投支持的全球最大的初創公司，優步目前正在招聘多名高管，並對公司治理和文化進行調整，以解決性別歧視以及其他問題。

Khosrowshahi接受採訪時表示，他計劃接受該職位，稱這是一生只有一次的機會。

然而，在Khosrowshahi公開表示會否接受該職位前，慧與公司(Hewlett Packard Enterprise, HPE)首席執行長惠特曼(Meg Whitman)對遴選過程潑了冷水。

惠特曼說，她開出了如下條件：優步必須加強治理結構；優步最大的股東之一Benchmark Capital必須解決其與被驅逐的前CEO Travis Kalanick之間圍繞董事會席位控制權的訴訟。她在聲明中稱：董事會內部分歧太大，無法在這些問題上取得進展，而這些問題對她來說十分重要。

惠特曼的想法與伊梅爾特的情況相似。在正式向優步董事會做陳述後，伊梅爾特在周日早間公開表示不考慮出任優步CEO。據一名了解伊梅爾特想法的知情人士稱，他顯然是被優步董事會嚇到了，伊梅爾特覺得優步董事會不但難以駕馭，而且很散漫。該知情人士稱，尤其麻煩的是，Benchmark希望Kalanick退出董事會，而伊梅爾特不願在這個問題上表態。

這些信息表明，惠特曼並沒有盡力爭取這個職位，而伊梅爾特的退出使得優步董事會只剩下一個CEO人選。

優步CEO的任命過程一片混亂，惠特曼的描述則迅速成為還原整個過程的一個爭議點。Khosrowshahi接受採訪時稱，他不想描述優步的CEO遴選過程，整個過程受到了太多關注。知情人士稱，61歲的惠特曼一直與Benchmark有聯繫，後者促成了她的候選人身份。這家風險投資公司否認是惠特曼的主要支持者；6月份一系列醜聞衝擊優步之後，Benchmark牽頭促成了Kalanick離職，並於上個月對他提起上訴，加劇了優步股東間的公開矛盾，目前糾紛仍未解決。

7月末惠特曼發推文宣布退出優步CEO競爭後不久，又開始重新考慮成為候選人。知情人士稱，即使在她8月23日對《華爾街日報》重申不想要這份工作時，私下也在安排於周五或周六向董事會正式闡述她對優步的看法。

最終，Khosrowshahi憑藉48歲的相對年輕優勢、長期執掌Expedia而無半點醜聞的經歷以及上周五所作的、被一些人認為非常出色的治理思路介紹，贏得了董事會的一致投票，擊敗了惠特曼。預計他將在本周與優步員工首次見面。