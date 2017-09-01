若西雅圖重新擁有NBA球隊 杜蘭特不排除回歸可能

雖然加盟勇士之前，Kevin Durant一直都是雷霆的一員。但事實上，Durant的職業生涯，是從西雅圖超音速隊開始的。近日接受採訪的時候，Durant表示，如果西雅圖能有一支NBA球隊，他不會排除回歸的可能。

雷霆在搬到奧克拉荷馬城之前，他們的主場其實是在西雅圖，2007年的選秀大會上，Kevin Durant就是在第二順位被西雅圖超音速隊選中。但Durant只為這座城市效力了一個賽季，他就跟隨球隊前往了奧克拉荷馬城，隨之，超音速也改名叫了雷霆。

「我覺得他們應該見證到我在聯盟的成長，」Durant接受採訪的時候說道。在搬遷到奧克拉荷馬城之前，這支球隊已經有41年的歷史。

最近幾個賽季，NBA一直在研究擴軍的問題。而西雅圖、路易斯維爾、匹茲堡、拉斯維加斯、溫哥華、墨西哥城等城市，有望成為候選。而NBA總裁Adam Silver也表示，如果NBA擴軍，西雅圖毫無疑問的將成為聯盟優先考慮的城市之一。而Durant有可能會在職業生涯結束之前的某個時刻，回到西雅圖。

「那個時候，球隊離開西雅圖，你看到了結果，但你永遠都不知道，在商業方面發生了什麼。」2007-08賽季，由於和西雅圖市之間關於新球館的談判破裂，最終，球隊的老闆將超音速帶到了奧克拉荷馬城。

顯然的是，對於西雅圖這種城市，Durant有著別樣的情感。上賽季開始之前，Durant曾經前往西雅圖參加一些活動，當時Durant談及西雅圖的時候曾經表示過，「我來到這裡第一次踏上征程時，我才19歲！所以要是我能在這裡繼續打球的話一定很棒！」Durant接著說，「我在這裡學到了很多，也見過很多大人物，我真的和這座城市融為一體了，現在我依然能夠感受到，我和這座城市命脈相連，我把這裡叫做我的家。」