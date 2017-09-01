西雅圖交警開罰單率大幅下降

（編譯：陸雨陽）開出的罰單減少是因為司機駕駛技術提高了？或許吧，但是據西雅圖警察局表示，交警開罰單率大幅下降真正原因還有很多。

你是否發現西雅圖的司機們最近變得特別遵紀守法？

我也沒覺得，但這也許是交警開罰單率大幅下降的原因之一吧，雖然很牽強。

在2016年，西雅圖警察局開出了近三萬九千個罰單。近十年來開罰單數最少的一年是2015年，大約一萬五千張罰單，相比前一年減少了近百分之二十八。當然，這份數據並不包括交通攝像頭拍到的違法行為而給出的罰單。西雅圖在2006年就開始安裝道路紅燈攝像頭。

而開罰單率大幅減少的原因有很多。超速罰單，比如說，在去年減少了3500，在停止標誌前滑過被抓的司機減少了1100人。開車看手機的人也減少了一半，雖然今年西雅圖才正式開始將司機看手機寫入違法行為。此外，雖然市中心的交通堵塞問題很嚴重，但是很少有司機因為堵住了十字路口而拿到罰單。

這並不是因為西雅圖人比以往少開車了。據西雅圖交通部門表示，從2012年開始，在經過一段時期的減少後，交通堵塞狀況日益增加。從可得到的最近數據來看，2015年的交通流量達到了自2006年開始的最高水平。

所以為什麼今年的交通罰單有明顯下降呢。部分警察認為，西雅圖司機確實表現有所改良。但是更有可能是因為今年的許多交警都去做其他工作了。交警皮特說：「我們除了開罰單以外還有許多其他工作要做。交通管制、遊行、特殊活動等等，2016年還是總統競選年，有許多特殊活動需要出動交警。」

西雅圖一個安全駕駛提倡組織，西雅圖小區綠色通道（Seattle Neighborhood Greenways）的總管郭登·派大福（Gordon Padelford）說：「雖然今年的開罰單率明顯下降，但我認為在提倡安全駕駛方面我們能做的還有很多，比如改善交通路邊，設計更合理的道路，教育司機安全駕駛的重要性等等。」

即使如此，派大福始終認為完善司機教育系統才是最重要的，他提倡加設道路攝像頭，這將有效提高司機的警覺性和督促他們自律。

西雅圖的零車禍計劃（Vision Zero）已經執行兩年了，計劃旨在2030年達到零嚴重交通事故。據西雅圖交通局提供的數據表示，2015年共發生嚴重交通事故164起。