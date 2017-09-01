西雅圖是有錢人的城市？數據顯示多數市民年收入不足五萬

（編譯：陸雨陽）近年，西雅圖因為科技公司發展迅速的原因，吸引著許多高科技人才蜂擁而至，這也讓許多人以為西雅圖人都享有高工資。然而，從2014年西雅圖自由派公共政策智庫「經濟機會研究所」（Economic Opportunity Institute）提供的數據來看，西雅圖41萬納稅人中，有20多萬人的年收入都不足5萬，其中近一半人年收入不足兩萬五千美金。

在這些年收入低於五萬美金的人群中，大多數為個人報稅者，總計十八萬柒仟人，約佔西雅圖單身人口的三分之二。

可以肯定的是，這些人有相當一部分是收入固定的老年人。另外一部分是打著零工的大學生。但是就算把這兩種人群排除在外，西雅圖還是有相當多的人依靠微薄的薪水生活。

經濟機會研究所在二月研究了這項數據，作為對支持高收入人群額外徵稅的原因之一。並且估算了納稅人需要繳納的新稅和可收到的稅收增長額。EOI做這份研究來支持高收入人群額外繳稅的原因很簡單，華盛頓州的稅務系統嚴重依賴於銷售稅，這讓人們的日常消費變得尤其昂貴。

根據EOI的這份報告，西雅圖近八千五百民納稅人需要繳納額外稅務，已婚人士多於單身人士。

而競選下屆市長的兩名熱門候選人-凱瑞·穆恩（Cary Moon）和詹妮·德肯（Jenny Durkan）也需要報稅。德肯雖未結婚但有伴侶，到達了個人收入超過二十五萬的水準。但如果她成為市長的話就不會有這麼高的收入了，西雅圖市長的年收入月十九萬三千美金。而穆恩作為已婚人士，家庭單位收入超過了五十萬的她也需要繳納額外稅。