【新劇推介】

Marvel’s The Defenders

類型：動作/ 冒險

頻道：Netflix

首播日期：08/18/2017

作為Marvel Cinematic Universe的其中一部分，《Marvel’s The Defender》集結了四位英雄，Daredevil（Charlie Cox飾），Jessica Jones（Krysten Ritter飾），Luke Cage（Mike Colter飾），Iron Fist（Finn Jones飾）。故事發生在第二季《Daredevil》數月之後與第一季《Iron Fist》一個月后，《Marvel’s The Defender》講述了這四位素來獨來獨往的英雄如何聚集到了一起來一同拯救紐約市并打敗共有的敵人：the Hand。

【熱播電影推薦】

Leap!

類型：動畫/ 喜劇

導演：Eric Summer, Eric Warin

上映日期：08/25/2017

由Eric Summer與Eric Warin執導，《Leap!》講述了一個孤兒女孩如何成為Paris Opera Ballet學院的一員。這部電影的故事發生在1880年代，十一歲的孤兒Félicie（Elle Fanning音飾）與好友發明家Victor（Dane DeHaan音飾）一同逃離了孤兒院，來到了美麗的巴黎。夢想成為芭蕾舞者的Félicie在巴黎與Victor走散。在她想偷偷進入Paris Opera Ballet的時候被抓住，但一位好心的清潔女工Odette（Carly Rae Jepsen音飾）拯救了她，并答應讓她住在她家。就在她努力幫助Odette清潔餐廳地板時，她發現餐廳老闆的女兒在練習芭蕾。因老闆的女兒侮辱她，甚至將她的音樂盒扔出窗外，Félicie決定以她的身份喬裝進入舞蹈學校。究竟她能夠不被別人發現她的假身份嗎？而她又能夠成功進入芭蕾舞學校嗎？

【新專輯推薦】

VIXX LR 《Whisper》

風格：K-pop, R&B

廠牌：Jellyfish Entertainment

作為韓國男團VIXX的第一個正式小分隊，VIXX LR是由VIXX的主唱Leo與Rapper Ravi組成的二人分隊。于2015年發行第一張迷你專輯《Beautiful Liars》就獲得了亮眼的佳績。時隔兩年，他們在今年8月28日發行第二張迷你專輯《Whisper》。專輯內的五首歌曲也都由Leo與Ravi參與詞曲創作，而主打歌曲《Whisper》更是包含他們二人悄悄話的特別作品。已公開的概念照片更是如同畫報般精美，透露著時尚又性感的氣息。