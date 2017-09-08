世貿組織推翻華州對波音租稅誘因之不利判決

美國貿易代表署(USTR)與歐盟針對航太補貼長期進行的抗爭，近日獲得重大的勝利：世界貿易組織(WTO)的上訴機構宣布，撤回去年十一月針對美國華盛頓州對波音777X客機製造所提供之租稅誘因的禁止補貼判決。針對歐盟對剩下之租稅誘因的主張，WTO同時也維持稍早的駁回判決。

這項判決確認波音與其它廠商在華盛頓州所獲得的租稅待遇，並不是遭到禁止的補貼。除了翻轉之前對租稅誘因的判決，新的判決也終結了歐盟為了報復美國成功挑戰歐洲政府對空中巴士提供大量補貼後，向WTO提出之兩項對美國指控案件中較新的一件。

波音公司法務長魯提格(Michael Luttig)表示：「WTO已經再度駁回歐盟另一項完全沒有根據的主張；儘管WTO已經判定違法，歐盟仍試圖將世人的注意力從歐洲政府對空中巴士所提供之220億美元的補貼，轉移至別處。」他補充說明：「針對今天的判決，歐盟已經不能再提出上訴。」

魯提格表示：「空中巴士與贊助它的各國政府最近提出的虛假主張，已經被WTO駁回。同時，歐盟與空中巴士由於持續明目張膽地違反WTO判決，必須削除WTO整整一年前表示尚未處理之大量非法補貼款項，否則可能面對美國針對歐洲進口商品的制裁。」

魯提格說：「長期以來，空中巴士利用未擔保的貸款成立公司並支持其持續運作，讓歐洲納稅人繳交的稅款承受極大風險。如今，空中巴士與資助空巴的政府也因為公然無視WTO判決，並對美國提出完全沒有法律或事實根據的反指控，讓其它歐洲出口商承受可能遭受美國制裁的風險。」

魯提格強調：「形成強烈對比的是，波音則持續支持美國政府遵守其WTO義務的作法。針對WTO認為不符合其規定的美國航空暨太空總署(NASA)及美國國防部與波音簽訂的合約，波音支持並已配合進行合約修正。」

他補充指出：「對於美國而言，這是完封對手的勝利。現在球已經在歐盟手中，看他們是否要遵守WTO作出的不利判決，並終止資助空巴政府長期針對每一款空中巴士機型所提供的開發貸款補助(launch aid)。」