2017耆老資訊大會
仁人服務社誠意邀請您參與2017耆老資訊大會。本年大會將於九月六日（星期三），上午十時至下午二時，於表爾威社區中心(North Bellevue Community Center, 4063-148th Ave. NE, Bellevue, WA 98007)舉行, 可以乘搭巴士：221, 242, 244, 245, 265, 269, 545, B Line到達。內容包括注射流感針, 專題講座, 豐富抽獎, 歡迎所有社區人士參加，費用全免。查詢詳情，請致電邱小姐 206-624-5633 內4128或 4137與黃小姐聯絡。
入籍班/英文班/平板電腦英語學習班招生
仁人服務社「入籍班/英文班/平板電腦英語學習班」2017年秋季班招生即將開始。開班目的是為幫助學生準備公民考試， 學習平板電腦和練習英文會話。仁人服務社英文部自2008年幫助超過五百位學生通過公民入籍考試，並提供入籍填表服務。入籍班報名資格為持有綠卡三年半以上(或與公民結婚者持綠卡2年半以上) ，西雅圖居民低收入者，領政府輔助 (現金輔助SSI, GA, GAU，糧食券，或華州醫療卡等) 之耆老、殘障享有優先報名資格。每班名額有限，先到先辦，額滿為止。公民入籍班每個學期收費30美元，英文會話班每個學期收費20美元，但西雅圖市低收入人士或領有政府補助並能出示証明者免費。平板電腦英語學習班免費。
報名時間為2017年9月22日和23日上午九點半至十一點半，其他時間恕不辦理。報名時請帶綠卡，工卡(社會安全卡)，華州身份證，政府福利證明，親自至仁人服務社報名。詳細報名資料，請至仁人服務社櫃台 (611 S. Lane St. Seattle, WA 98104) 領取，如有疑問請洽 仁人服務社英文部蕭順仁老師（國語）206-624-5633 分機 4136。