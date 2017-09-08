居民壽命長短取決於生活在金縣哪個區域

（編譯：陸雨陽）這是一個對金縣居民壽命長短非常細節化的研究，住在富人區的居民比住在窮人區的居民平均多活14到18年。

第一眼看到這個分析圖，金縣仿佛是一個非常健康的地方，屬於全美國最長壽的地區之一了。但是通過仔細對比就能發現，金縣不同居民區的壽命長短差異很大。

生活在富裕的東部區域的男人平均壽命為86.7年，最長壽的女性平均壽命在布萊恩特區域（Bryant），位於西雅圖東北部，平均壽命高達88.4年。

但是在南部的奧本區域（Auburn），那裡的居民平均壽命位於全美最低，男性居民平均壽命低於金縣平均壽命18年，而女性則比金縣平均壽命少14年。

華盛頓大學健康估值（IHME）項目的領導人克瑞斯·穆雷（Chris Murray）對此表示驚訝：「這個壽命差值太嚴重了，這幾乎是歐洲和西非的壽命差。」

當本地經濟發展迅速，金縣一些區域的居民卻在經歷著高發乳腺癌和毒品等問題，他們居住在全美壽命最短的地方。

「這個數據清楚表明了金縣人民的生活水準差異之大，我們不該讓這個現象延續下去，」金縣公共健康部門的博士傑夫·杜春（Dr. Jeff Duchin）說。

健康值和壽命長短的差異在美國一直都存在，而且這與收入有著密切關聯。「金縣是一個很好地例子，」IHME的勞拉（Laura Dwyer-Lindgren）說：「我們都生活在這裡，研究金縣的情況對我們每一個人都具有很大的意義。」

新的研究數據包括了來自金縣所有區域的死亡證明，結果顯示，西塔、肯特、聯邦路和奧本等地的糖尿病死亡率 明顯增加，而其他地方卻明顯減少了。

毒品也是致死主要原因之一。金縣地區殺死人們的元兇與其他地方並無不同，不外乎是心臟病，肺癌，自殺，阿茲海默症，毒品和肝癌等原因。但是住在市中心，岸線和肯特等區域的人，死於心臟病的幾率是金縣的兩倍。

對此，西雅圖機會社團（Communities of Opportunity）正在幫助本地食品公司，並且吸引更多公司到西塔、雷尼爾山谷和白色中心來。健康項目的社團也在致力於幫助本地醫療機構，並關注孩子的健康教育和養生知識普及。

穆雷和他的團隊希望能把他們的研究成果發展到全國：「我認為我們的研究對公共健康幫助很大，我們不僅僅要知道不同人群的壽命差異，我們也要知道是什麼原因在導致這一現象，從而來糾正他。」