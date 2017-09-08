終結移民庇護 紐約華州誓言控告特朗普

紐約州和華盛頓州4日誓言將對特朗普總統(Donald Trump)提出告訴，如果他決定廢除一項給予孩童時期非法入境移民庇護的計畫。

根據熟悉相關內情的消息人士表示，特朗普政府5日將宣佈廢除這項被稱為「追夢人」(Dreamers)的計劃，但會給予國會6個月時間想出替代方案。

美國司法部4日表示，司法部長塞申斯(Jeff Sessions)將在5日上午11時，宣佈結束「童年抵達者暫緩驅逐辦法」(Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)，並且不接受提問。

紐約州長古莫(Andrew Cuomo)和該州檢察長史奈德曼(Eric Schneiderman)在一項聯合聲明中表示，「總統的這項行動將終結數十萬名年輕人的人生，他們一直只視美國為自己的家。」

華盛頓州檢察長佛格森(Bob Ferguson)也威脅將採取法律行動。他在一項聲明中說，「我將竭力使用所有法律工具，來保護華盛頓州數以千計的追夢人。」

包括佛格森和史奈德曼在內，20個州的檢察長7月致函特朗普，如果他終結這項庇護方案，他們將「使用所有適當方法」進行護衛行動。

這項前總統歐巴馬(Barack Obama)時代所訂定的辦法，保護了近80萬名在孩童時期被非法帶入美國的年輕男女，能夠免於遭到遣返、並且合法的在美國工作。

特朗普在競選時曾誓言將打擊非法移民 ，以將更多工作機會留給美國人。