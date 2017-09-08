華州多處山火蔓延 煙灰遍佈全州

（編譯：陸雨陽）之前導致水晶山（Crystal Mountain Resort）附近一帶緊急疏散居民的山林火災並沒有得到有效控制，火勢繼續蔓延，已經比塔科馬市的範圍還大了。

火警局表示雷電導致的諾斯峰火災（Norse Peak Fire）殃及了70平方英里的土地，預計還將遍佈剩下的百分之八的森林土地，而相比之下，塔科馬市也只有62平方英里。

三級疏散指示意味著立即離開，位於水晶山滑雪場的皮爾斯縣居民就因為這場火災經歷了三級疏散，生活在雅克瑪（Yakima）的居民也收到了三級緊急疏散的指令。

這場發生在華州西部的火災已經影響到了整個華州，包括東北部的西雅圖市，西南部的塔科馬市等。而這大約有1320英畝的火場面積在本週三終於有所放緩，州內路線410在 周內路線123到milepost 89之間的路段持續關閉中，預計將持續到週六。許多滑雪場和山林公路也將暫時關閉。

加拿大哥倫比亞特區林火服務處(BC Wildfire Service)周四表示，華州山火火勢繼續在BC內迅速蔓延。同時，消防官員呼籲民眾，在勞工日長周末盡量避免前往南部偏遠地區，避免引發火警。

據美國林木服務處（U.S. Forest Service）指出，華州鑽石溪（Diamond Creek）火場面積已擴大至差不多2萬公頃，其中奧素尤斯(Osoyoos)以西的火場面積，更有24小時前的僅120公頃，迅速蔓延至目前的約1,700公頃。暫時未有建築物遭受破壞。另外，由於周末天氣仍然炎熱和十分乾燥，省消防資訊官克里內克（Kevin Skrepnek）呼籲民眾，避免前往南部偏遠地區及休閒地點。目前全省仍有150宗山火繼續燃燒。而今年的山火數字則已增加至1,161宗。