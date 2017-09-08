體育專欄 – 球季最後倒數 水手外卡行不行?!

球季賽程終於只剩最後一個月，代表各隊又到了一翻兩瞪眼的時候。美聯除了分區龍頭的三隊安穩的拿著季後賽門票坐等十月賽程外，外卡的競爭一天比一天激烈，不打到最後一天完全看不出誰可以拿下最後兩個席次。外卡目前打的難分難捨，包括水手在內的八支球隊都在5.5場的勝差以內；只要有一隊稍有不慎，就有可能在最後一個月飲恨出局。水手身在的美聯西區更有多達3支球隊正在爭搶外卡門票，而水手也將在最後一個月與其他兩隊硬碰硬進行外卡門票割喉戰。去年在最後兩天飲恨的慘狀歷歷在目，水手今年到底能否一雪前恥、打破連續十六年的十月魔咒? 傷兵回歸跟投打能否穩定發絕對事關重要。

本季，水手勝率始終在五成上下徘徊，最多僅超過三場。不上不下的戰績，讓總經理J.Dipoto也不敢輕易的放棄本季最後的競爭機會。以交易手腕聞名的他受限於水手的薪資上限和貧乏的農場籌碼，僅能用手上有限的資源中盤來市場上較為冷門的球員。本季後半段才交易來的球員，目前僅E.Ramirez看起來較為堪用，來到水手後的6次先發，繳出38.1局失15分，防禦率3.52的成績，成功的補上水手的先發大洞。可惜先發的兩位大將-F.Hernandez和J.Paxton兩人遲遲無法回歸先發陣容，也讓教練團到了球季最後一個月還是無法排出固定的先發輪值。

除先發輪值的問題困擾著水手外，投打能否維持穩定的表現也是角逐季後賽最後一哩路上待解的問題。投打時常無預警的失常讓球隊經常連勝後又吞連敗，使的勝率遲遲無法突破五成。上個月，水手就曾三度碰到連敗接著連勝的窘態；其中兩次的連敗更為要命的五連敗和六連敗。時好時壞的投打狀況和球隊戰績，使得球隊贏球氣勢無法延續，此狀況也解釋了水手目前的處境。

本季最後的24場比賽，有13場會在客場進行，相當考驗球隊的抗壓性。此外，水手更要兩度強碰同區的兩位外卡競爭對手-天使和遊騎兵。對上德州遊騎兵雖握有8勝4敗的優勢，但對戰洛杉磯天使的戰績卻是南轅北轍。今年與天使13次的交手，水手只拿下4勝。上個月在自家主場對上天使的四連戰更是遭到對方橫掃，讓原本可以攀上外卡第二的機會從眼前溜走。如果要與天使一搏，F.Hernandez和J.Paxton能否歸隊就顯得格外的重要。但在此之前，教練團只能祈禱3A等級的先發輪值撐住、後援不要失常、打擊能穩定發揮，才有機會在最後一個月一搏最後兩張外卡的門票。