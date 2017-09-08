NAPCA #225 – 人壽保險和SSI資格

問：我目前71歲，我的配偶66歲。我們兩人都在62歲的時候提早領取社安退休金。我們現在都沒有工作，每月的社安退休金兩人總共是$ 1,100。

我於今年2月購買了一份人壽保險，其保險金額為 $20,000 ，而且是永久的。它沒有現金價值(Cash Value)，除非買滿四年然後現金價值將是$3,200。我在5月再買多一份，其保險金額為 $20,000，沒有現金價值和只有10年期。

現在我想申請SSI(社會安全生活補助金 )，並有兩個問題想請教你們。

1.我上面提到的現金價值是否算作我的資產？

2.申請SSI時，我是否需要提供人壽保險資料？

（馬里蘭州讀者來函）

答：謝謝你來信詢問關於人壽保險如何影響SSI資格的問題。現我們回答你的問題如下。

根據社會安全手冊(Social Security Handbook)，「如果你或你的配偶擁有的所有人壽保險保單的總面值 (Face Value) 少於 $1,500，申請SSI時其總現金值(Cash Surrender Value) 不算作是資產。然而，假如其總面值超過 $1,500，其總現金值則算作是資產，除非該現金值是被指定作為墓地費用。」

由於你的保單的總面值超過 $1,500，它的總現金值會算作為資產。

你說得對，你必須在申請SSI時向社會安全局報告你的人壽保險資料。

在你申請SSI之前，我們建議你先聯絡你的人壽保險公司查詢清楚有關你的保單面值以及現金值詳情。

有關SSI可數資產和其他申請資格的更多信息，請訪問https://www.ssa.gov/ssi/。

假如你仍有疑問，請致電 NAPCA 全國免費國/粵語輔助熱線1-800-582-4218 或再來信。

註一﹕讀者對聯邦醫療保險 (Medicare)﹐醫療補助 (Medicaid)﹐社會安全生活補助金 (SSI)﹐營養補充援助計劃 (以前稱為食物券) 及社安退休福利等有疑問﹐歡迎來函本中心。地址是﹕Ask NAPCA 專欄﹐1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。鑒於我們的服務是完全免費﹐無需附回郵信封﹐但請註明回郵地址﹐以便回覆。

註二：很多 Medicare 受益人都可能符合申請低收入補助 (Low Income Subsidy 簡稱 LIS 或稱 Extra Help) 的資格，而得以享受節省許多藥費以及月費和共付額。欲知詳情或假如你有任何疑問，歡迎你致電以上輔助熱線。

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(本專欄由 NAPCA 主答）