婚姻的力量 西雅圖已婚人士收入高居全國第二

（編譯：陸雨陽）持續飆升的房價和不斷擴張的大型科技公司，讓人們以為西雅圖人民都有著高薪收入，但是從2014年的退稅文件來看，大部分西雅圖居民年收入是不足五萬美金的。

然而，這對於西雅圖11.3萬的已婚人士來說，他們的收入又是一個完全不同的故事。

讓我們一起來看一下人口普查局最新的統計數據：2015年，西雅圖已婚夫婦的家庭收入中位數高達13.3萬美金，比全國已婚夫婦8.2萬美金的中位數高出了百分之61；放眼全美50個大城市，西雅圖市這一數據高居第二，僅次於首都華盛頓。

當然，中位數代表一個分水嶺，半數夫婦超過了中位數，也有半數夫婦低於中位數。也許你認為因為已婚夫婦是兩個人的收入，自然就比個人收入要多，因為多數情況下，兩夫婦都是有工作的。但是已婚夫婦並不僅僅是單身人士薪水的兩倍。2015年，西雅圖未婚男士的平均年薪為5萬美金，未婚女士的平均年薪為4.1萬美金。

今年來，西雅圖已婚夫婦的家庭收入中位數上升明顯，從2006年至2015年，他們的收入中位數暴漲了3.5萬美金。與此同時，未婚男士的年收入上漲了1萬美金，未婚女性年收入則上漲了八千美金。

不過，已婚人士與未婚人士之間的收入鴻溝巨大的現象並不單單存在於西雅圖。

佛吉尼亞大學「國家婚姻項目」（National Marriage Project）的主管布拉德福德·威爾考克斯（W. Bradford Wilcox）說：「我們發現，自從上世紀八十年代起，跟多的已婚者是受教育程度高且富餘的美國人。我們發現在學校表現突出，在社會中更出眾的人更有可能結婚。」此外，在已婚美國人中，擁有大學學歷的夫婦在頭十年婚姻階段里離婚的概率比受教育程度相對低的夫婦更小。

結婚大潮從上世紀六十年代到八十年代在貧困人群中慢慢退去，現在已經擴散到美國中產階級，他們其中更多的人選擇同居而非結婚。

在西雅圖，同居現象變得越來越普遍，因為大家都在為應對上漲的房租而尋找分攤人。從2010年至2015年，西雅圖非婚姻同居的伴侶家庭上漲了百分之29。這要比同期選擇結婚人士的百分之18的漲幅快多了。

但已婚夫婦收入居高的現象並不包括剛畢業的20多歲的人群，2015年，只有百分之9的20多歲的西雅圖人擁有全職工作。