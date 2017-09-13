涉性侵5男 西雅圖市長辭職

穆雷堅稱遭誣陷

西雅圖首位同性戀市長穆雷（Ed Murray）遭外甥指控性侵害之後，12日宣布辭職，當地時間13日下午5時生效。

現年62歲的穆雷，出生於太平洋西岸的華盛頓州，家有6個兄弟姊妹。大學就讀於波特蘭大學（University of Portland），取得社會學學士學位。1995年正式踏入政壇，當選華盛頓州眾議員，經歷過12年的議員生涯後，於2007年挑戰當年的參議員帕特，成功選上州參議員的席次。2013年從州議會轉戰市長，成為西雅圖首位公開出櫃的同志市長。他與其同性伴侶麥可在22年的戀情長跑後，於2013年正式登記結婚。

本將在今年進行連任準備的穆雷，卻連續遭到5名男性跳出來指控，他們在未成年期間都曾遭到莫瑞的性騷擾或利誘換取性接觸。從法院調查中可見，其中一名受害者德文（Delvonn Heckard）指出，當年他還是青少年的時候，穆雷多次以每次10至20美元的方式，對他進行撫摸等性接觸，造成他精神崩潰，以至於後來輟學和濫用藥物的狀況。如今全案仍在審理中，辭去市長職務的穆雷，究竟是遭誣陷或真有此事，也將成為美國政壇未來一大焦點。

62歲的穆雷發表聲明表示：「雖然我受到不實指控，但我必須確保自己個人的問題不會干擾西雅圖的市政。我對市民和我手下敬業的職員深感抱歉。」

聲明也透露，市議會議長布魯斯·哈雷爾（Bruce Harrell）將暫代市長，哈雷爾會在五天內決定自己是否要做完剩餘的市長任期。

爆第5位受害者

據報導，穆雷的外甥戴爾（Joseph Dyer）透露，他13歲時在位於紐約州麥福德的家中被穆雷性侵，當時穆雷20歲出頭。戴爾是今年4月以來第五個指控穆雷性侵的人。

另一名指控者安德森透過律師發表聲明說：「隨著穆雷辭職，我終於感到如釋重負。但我也為需要另一名受害人的指控，才能迫使穆雷辭職感到難過。真不知還有多少位受害者有被他性侵過。」

穆雷一直否認自己性侵他人，他堅稱相關指控都是針對他對同性戀權利的維護和改革派的作風，有意讓他在政壇上垮台。對於表弟戴爾的性侵指控，穆雷表示那是因為兩人的關係不睦所致，絕非實情。

民主黨籍的穆雷過去做了18年的州議員，2013年當選西雅圖市長。由於近來身陷性侵醜聞，穆雷於今年稍早時就已放棄連任的打算，但他直到如今才確定要在任期屆滿前辭職。