【新劇推介】

A Boy Name Flora A 花甲男孩轉大人

類型：劇情

頻道：Netflix

首播日期：09/01/2017

于今年5月26日首播，《花甲男孩轉大人》是一部由台灣導演瞿友宁執導，每集長達120分鐘的七集連續劇。故事從已28歲的鄭花甲講起，因花甲（盧廣仲飾）是鄭家家族的大孫，他從小就獲得家人的無限寵愛。但自從父母在他六年級時離婚，他的大家庭從此便支離破碎。28歲的他的最大願望就是希望家族團聚起來。因突然接到阿麼病危的消息，他連忙趕回南部。重新因此消息聚集起來的家人吵吵鬧鬧，但通過如此難得的團聚機會，他們能夠重新認識并接受對方嗎？

【熱播電影推薦】

Tulip Fever

類型：劇情/歷史

導演：Justin Chadwick

上映日期：09/01/2017

由Justin Chadwick執導，根據Deborah Maggoch的同名小說《Tulip Fever》所改編，電影《Tulip Fever》圍繞著17世紀阿姆斯特丹的鬱金香狂潮所展開。一名孤女Sophia Sandvoort（Alicia Vikander飾）被一名成功商人Cornelis Sandvoort（Christoph Waltz飾）買下，成為他的妻子。Cornelis找來藝術家Jan van Loos（Dane DeHaan飾）為年輕貌美的妻子創作一幅畫像。Sophia與Jan很快便墜入愛河，開始了一段戀情。為了終有一天逃離她的丈夫，他們一同開始投資狂熱的鬱金香市場。究竟他們的投資能夠成功嗎？而他們的戀情能夠開花結果嗎？

【新專輯推薦】

申彗星《Serenity》

風格：K-pop

廠牌：Shincom Entertainment

同時擔任韓國最長壽團體神話（Shinhwa）的主唱與不斷發行個人專輯的申彗星終於在相隔超過一年多的時間后在9月5號發行最新個人專輯《Serenity》。共收錄六首歌曲的《Serenity》更邀請韓國演員尹施允特別出演主打歌《Still There》的MV。預告中，尹施允努力強忍淚水的畫面配上申彗星的溫柔歌聲都讓粉絲期待不已。而預告照片中申彗星手捧接近枯萎花束也散發著他獨有的孤獨氣質，并預示著專輯的憂鬱氣息。