華盛頓州集會必嘗的美味食物

By Tracy Wang

今年的華盛頓州集會將在9月24日結束。儘管許多民眾參加此集會是為了聆聽特別的音樂人，像是Steven Tyler與Nickelback，或是為了集會中的遊戲項目與過山車，但更多的民眾是希望在這裡找到別的地方沒有的可口食物。除去以往受歡迎的Fisher scones與elephant ears，此集會在今年帶來了更多奇異又有趣的食物攤位供民眾嘗試。

Fisher Scone Ice Cream-根據華盛頓州集會官方網站數據，2015年的集會大約售出一百六十萬份有著覆盆子果醬的Fisher scone。自1900年代就已存在的Fisher scone在今年推出一個改造版本，Fisher scone冰淇淋。因這款冰淇淋實在太美味了，Fisher的店員與集會的工作人員都不肯透露此冰淇淋的製作材料，而華盛頓州集會公關經理Stacy Howard更表示想知道的民眾一定要自己來品嘗一番。此冰淇淋在集會的九個不同地點販售，但想品嘗的民眾記得前往Fisher所有的dessert booths，而非scone booths。

Puyallup River Brewing’s Raspberry Scone Golden Ale-如scone口味的冰淇淋還無法滿足來到此集會的民眾，大家可來到Puyallup River Brewing Co.的攤位購買覆盆子司康餅口味的啤酒。此釀酒公司的創始者與啤酒釀造者Eric Akeson透露他們之所以能夠製造出司康餅口味的啤酒是因為使用餅乾麥芽與芳香麥芽來創造甜度，並添加大量的覆盆子。釀製好的啤酒有著紫紅色的顏色，希望品嘗此啤酒的民眾可在Grandstand購買。

Watermelon from Stu’s Fresh Fruit-想要尋找健康食物的民眾可在位處於International Village對面的Stu’s Fresh Fruit找到非高卡路里的多汁又美味的西瓜片。

Exotic Meats’ Grasshoppers, Scorpions and Kangaroo Sausage-去年最新加入的Exotic Burgers and Sausages攤位是整個集會最受議論的一個攤位。去年極受歡迎的alligator burgers，rabbit與python sausages強勢回歸，但今年此攤位更是增加更多奇異的餐點，如kangaroo sausage, 辣椒炭烤grasshoppers, BBQ crickets與Manchurian scorpions。敢嘗試這些特別餐點的民眾可在International Village樓里找到此攤位。

Scoops Cookie Dough and Cake Batter-位處於International Village旁的Scoops是今年的新攤位。專門銷售放置於杯中的生餅乾麵團與蛋糕糊，此攤位確保其銷售的生麵圖內的蛋都已經過巴氏消毒，生吃有絕對的安全性，而它的口感就如同冰淇淋一般。其中一些口味包含巧克力豆餅乾，含有Reese’s的花生醬餅乾，棉花糖餅乾，布朗尼蛋糕糊與生日蛋糕糊。

Sasquatch Grill-Legendary Burgers-喜愛漢堡與三明治的民眾一定要來到Sasquatch Grill嘗試一下他們的Bacon-stuffed Burger或Cheesy Philly Burger。Cheesy Philly Burger是cheesesteak與cheeseburger的混合體，內含有nacho乳酪，洋蔥，綠辣椒，波萝伏洛干酪與焦糖化的胡椒。而Bacon-stuffed Burger則是由手撕豬肉，洋蔥圈，BBQ醬，捲心菜絲與腌菜組成的一款漢堡。位處在南邊的Sasquatch Grill取代了過去的Cowgirl。

Hawaiian Grindz & Lumpia-玻里尼西亚餐點在此集會有著一整個攤位，來到此處的民眾可找到pork lumpia adobo，pork sliders，chicken katsu配飯與Spam kimchi加炒飯等餐點。

Totally Shucked Roasted Corn’s Flamin’ Hot Cheetos Corn-位處於International Village的Totally Shucked攤位提供一款最新與垃圾食品混合的烤玉米，名叫Flamin’ Hot Cheeto Roasted Corn。這款混合烤玉米上有蛋黃醬，並有著Cheetos香脆的口感。

Fiesta Mexicana’s Mondo Burrito-Fiesta Mexicana攤位在今年新推出如新生兒一般大的墨西哥玉米煎饼，此煎餅長達15英吋，重達3磅。如民眾感到特別飢餓，可在臨近International Village的Fiesta Mexicana購買名叫Mondo Burrito的墨西哥玉米煎餅。

Paella Pro-今年新加入的Paella Pro又是一個健康美味的選擇，極適於有飲食限制的民眾光顧。此攤位極為重視精心挑選製作paella的材料。一些選項是含有西班牙紅腸，雞肉與蝦子的paella，混有澳洲臭椿與摩洛哥調料的羊肉與適於素食者食用的含有蘑菇，卡拉马塔橄欖與鹰嘴豆的paella。