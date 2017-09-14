西雅圖值得一試的冰萃咖啡飲品店

By Tracy Wang 儘管冰萃咖啡已從過去幾個夏天就開始受到矚目，夏日的到來依舊讓西雅圖的民眾對於冰萃咖啡充滿期待與熱情。雖然許多咖啡店一年四季都提供這項飲品，炎熱的八月總是讓冰萃咖啡的銷售額不斷升高。以下的六家咖啡店以及一家非咖啡店都提供創意冰萃咖啡飲品來幫助民眾降溫。

Seattle Coffee Works-市上大多數的咖啡店都使用相同的咖啡豆來沖調不同的冷熱咖啡飲品，但Seattle Coffee Works都是用特調的Kalt來沖調冰飲品。Kalt其中包含了牛奶巧克力，青檸檬與混合莓類等口味。而它內含的巧克力口味的絲滑與甜的口感也是冰飲品的最佳調味。儘管downtown的店家內沒有位置擺放機器，Seattle Coffee Works在Capitol Hill以及Ballard的店家都提供加氮冰萃咖啡。

Craftworks Coffee – 位處於Queen Anne的Craftworks Coffees雖然與繁忙的KeyArena只有幾步的距離，它依舊提供一個較為輕鬆與閒適的環境。作為少數幾家最先拓展新咖啡產品的店家，它販賣加氮與湯力水的冰萃咖啡。喜愛有著絲滑與泡沫口感的新型咖啡的民眾可以來這家店嘗試一下。

Anchorhead Coffee – 喜愛冰萃咖啡的民眾一定可以在Anchorhead Coffee找到想要的咖啡飲品。民眾可以點選不同的咖啡飲品，如加氮，加巧克力牛奶等。當這家咖啡店觀察到其他咖啡店開始實驗在咖啡中加入啤酒花，Anchorhead Coffee也開始嘗試在咖啡中加入不同材料，并最終選擇了Citra。因啤酒花也如同冰萃咖啡一般浸在冰水中，最終的飲品成果有著花的香氣與苦味。但這家咖啡店并不單單結合啤酒與咖啡，它還最新設計了包含橙汁，椰子糖汁，牛奶，冰萃咖啡濃縮的名叫‘dreamsicle’的飲品。

Analog Coffee – Analog Coffee在冰萃咖啡成為潮流以前就已開始在店內提供這項飲品。在它六年前開幕時，它就已是西雅圖少數用水龍頭提供冰萃咖啡的店家。在那之後，冰萃咖啡開始受到歡迎，并成為店家的一大經濟來源。但這家咖啡店沒有滿足于提供普通的冰萃咖啡。它最新特調了一款包含藍莓與檸檬糖汁的冰萃咖啡汽水，而喜愛冰萃咖啡的民眾也無需擔心這項飲品會在九月開始停止銷售。這家咖啡店全年提供冰萃咖啡，并在不同季節發展不同的口味。

Honor Society Coffee – 最佳的冰萃咖啡的製作重點在於長時間的冰水浸泡。大部分的咖啡店都用十六到二十小時的浸泡時間，但Honor Society Coffee堅持將咖啡在兩個濾器內浸泡四十八小時。不僅如此，這家店還銷售含有大麻與CBD油的冰萃飲品。有著緩解疼痛與焦慮情緒的CBD油，這項飲品能夠幫助民眾放鬆心情。

Caffe Vita – 絕大多數的咖啡店都是用全浸的方式製作冰萃咖啡，但Caffe Vita的店主Mike McConnell卻採用了不一樣的方法。被日本製作咖啡飲品的方式所啟發，Mike McConnell選擇運用慢滴的方式製成冰萃咖啡。因如此製成的咖啡并沒有浸泡在冰水中，這項飲品的口味較為清淡，并沒有普通冰萃咖啡那般苦澀。