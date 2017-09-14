HBO® 誠邀亞太裔電影製作人參與第二屆HBO亞太裔願景達人短片大賽

9月5日，HBO 誠邀亞太裔電影製作人在其第二屆年度HBO 亞太裔願景達人短片大賽 (HBO Asian Pacific American Visionaries Short Film Competition) 中創作探討以家為題材的電影。該賽希望通過亞太裔體驗的鏡頭來探討當下有關團隊精神、身分認同、與文化領域等重要議題。三部獲獎電影將會在HBO (和/或其隨選、數碼、和/或社交平台)首映並榮獲現金大獎。報名截止日期為2017年11月1日，有興趣參選的電影製作人可在此網站獲取更多有關規矩及準則的資訊（www.hbovisionaries.com）。

創辦於2016年的HBO 亞太裔願景達人短片大賽 (HBO Asian Pacific American Visionaries Short Film Competition)成立目的為展示嶄露頭角的亞太裔導演的個人故事和有關電影創造展示機會。今年進入第二年，此大賽希望透過以家為題材的電影，進一步啟發亞太裔社區的電影製作並表揚亞太裔社區多元化的觀點。2017-18大賽的大使是憑在電視連續劇Westworld 飾演一個實驗室技術人員Felix Lutz一角而大獲好評的韓裔演員Leonardo Nam。出生於布爾洛斯艾洛斯的Nam的父母是韓國移民。在澳洲長大，但現定居洛杉磯，Nam的特別成長歷程十分貼切今年大賽的主題。

在今年的大賽宣傳片中，Nam也表示「在此動盪的時代，善用電影院創造及促進建設性對話的途徑，至為重要。今年大賽的目標是強調在亞太裔社區內一系列的體驗和觀點。」而HBO多元文化行銷副總裁Jackie Gagne則表示「HBO 亞太裔願景達人短片大賽旨在賦權予有抱負的亞太裔電影製作人以及他們的社區。我們渴求既具高度個人化的電影，亦反映眾所周知的事實的電影。」今年的評審團包括HBO的行政人員和多位業界專家，包括來自亞裔與太平洋島民娛樂界聯盟 (Coalition of Asian Pacifics in Entertainment) 和Visual Communications等代表。

參賽標準包括：