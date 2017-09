【新劇推介】

No Tomorrow

類型:劇情/愛情

頻道:Netflix

首播日期:09/05/2017

根據一部巴西電視劇《How to Enjoy the End of the World》所改編,《No Tomorrow》于去年十月首播。包含13集的《No Tomorrow》通過女主角Evie Covington(Tori Anderson飾)探索生活態度來鼓勵觀眾擁抱生命。Covington在西雅圖有著一份中層經理人的工作,但她在工作上並不出色,對生活也沒有熱情。但在她遇見一位相信世界將在八個月后毀滅的Xavier Holliday(Joshua Sasse飾)后,她開始準備她一直想嘗試或挑戰的事情清單,並在嘗試中找回對生活的熱情與希望。

【熱播電影推薦】

Home Again 愛情齡距離

類型:愛情/喜劇

導演:Hallie Meyers-Shyer

上映日期:09/08/2017

由Reese Witherspoon,Nat Wolff,Michael Sheen主演,Hallie Meyers-Shyer執導與編寫,《愛情齡距離》是一部講述一位單身母親在分居丈夫與新認識男友中做選擇的愛情喜劇片。Alice Kinney(Reese Witherspoon飾)是有著兩個年幼女兒的單身母親。在每年生日會上,她都放下身份,瘋狂的慶祝一晚。在和丈夫分居五個月后的生日會上,她將一名剛剛認識的年輕男子Harry(Pico Alexander飾)帶回了家。接著,三名夢想成為電影製作人的年輕男生住進她家,包括對她有好感的Harry,面對後悔離開的丈夫,她該從何選擇?

【新專輯推薦】

Jack Johnson《All the Light Above It Too》

風格:Surf rock / Acoustic rock

廠牌:Brushfire Republic

于9月8日發行的《All the Light Above It Too》是美國歌手Jack Johnson的第七張錄音室專輯。由Johnson的好友Robbie Lackritz擔任製作人,此專輯在名為Mango Tree Studio錄音室錄音完成。時隔四年發行新專輯,Johnson希望以此回應他熱愛的衝浪與露營,以及美國這一年來的政治風貌。他表示這張專輯內的歌曲都是在無網絡或手機訊號的野外創作出的。為宣傳此專輯,他也宣佈《2017 Summer&Fall Tour》演唱會,藉此到北美,南美,澳大利亞等國巡演。