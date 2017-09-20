狗狗如何才能成為CIA的一員？

說起警犬，大家肯定都不陌生…美國的中央情報局，有一個叫做K9s的部門(Canines)，成立於1991年…部門中的成員，是經受過嚴格訓練並通過入職考試的警犬…這裡面的一個個，可以說都是美國的狗中豪傑。跟隨著它們的操作員，時刻衝鋒在打擊罪犯的最前線…

今年的K9s部門，也是多了許多新面孔，大家來一起看看，它們秋季課程的訓練內容吧。

對於現在的CIA來說，他們訓練警犬最大的目的，是用於拆彈，所以秋季課程，大抵上也是圍繞著這個展開的。整個秋季課程，一共有16周的時間，包括了前6周的基礎訓練和後10周的操作員1對1進階訓練。

這回介紹的，主要是前6周的內容。

狗狗們將要進行的是「監獄化」的高強度訓練，6周時間裡，這些狗狗們一天休息的時間都沒有。每天早中晚三節課，由不同的操作員輪番訓練。訓練場所，長這樣的…

鐵罐頭裡面裝的，是具有不同氣味的各種物體，需要「新生們」一一分辨。這也是在前期課程裡，準警犬們需要掌握的內容。6周時間，要麼成功記下超過20000種不同爆炸物的味道，要麼捲鋪蓋回家，成為芸芸眾狗中的一員。

那些被選中，有資格參加訓練的狗狗們，顯然都很有上進心，一個個的躍躍欲試，它們需要做的，就是一個個去聞操作員手裡的小罐頭，然後根據操作員的反應，記住自己剛才聞到的味道是不是危險物品。

每一天的訓練都是這樣…第一遍聞完當天的所有氣味之後，就要開始當天的考核，如果可以成功分辨出當天聞到的危險物品，獎勵好吃的不說，訓練結束還能在眾目睽睽之下，收到操作員的親切撫摸，相當於是表揚了。

但如果表現得不好，沒能成功分辨出哪些味道是危險的，哪些味道是安全的，不但沒有零食，還得被操作員訓話。

訓練越往後，對於狗狗們來說，難度也會越大。操作員會在罐頭裡加入更多種不同的味道，混淆狗狗們的嗅覺，有些腹黑一點的，還會往裡面塞上狗狗平時最喜歡吃的零食，萬一哪個狗嗅到零食的時候表現出了很歡快很想吃樣子，就少不了被責罵。

訓練結束之後，會給狗狗們安排一場最終的考試。

考試的內容，就是模擬不同的犯罪場景，要求它們能夠在水泥牆中，找出用塑料袋包裹著的炸藥，如果可以成功通過最終考試，就意味著正式入職，成為一隻光榮的警犬，它們的姓名，會被上傳到CIA K9s部門的官網。點開它們的名字，就是專員為它們撰寫的個人履歷。

別看每年參加訓練的狗子數量不少，但實際上，目前只有15隻正式的在職警犬，訓練過程嚴苛，任務繁重，很多血統優秀的狗狗可能在訓練過程中就會因為表現不佳而被開除回家。

看起來威風八面的警犬，要想入行，真的很嚴格啊。